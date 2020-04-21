Продукты, которые помогут восстановить печень

Жирное, жаренное, излишества в виде соусов и майонезов, спиртного отрицательно влияют на состояние здоровья человека. Блюда и напитки, в частности, оказывают негативное влияние на печень и желчный пузырь. Чтобы исправить ситуацию и восстановить былую бодрость, нужно изменить рацион, передает FaceNews.ua.





В данном случае диетологи назвали ряд продуктов, которые помогут наладить выделение желчи, а также ликвидировать ее застой в протоках и самом пузыре. Также эти блюда и напитки помогут вывести из организма токсины, накапливающиеся во время сбоев в работе печени и желчного.





В первую очередь диетологи говорили о зеленом чае. Он не только ускоряет метаболизм, но и хорошо выводит токсины. Также в нем содержатся антиоксиданты, катехины, помогающие выводить из организма токсины.





Второй продукт – тыква. Этот овощ действительно волшебный, так как отлично выводит токсины и оказывает мочегонное воздействие на организм. Она принимает участие в регенерации поврежденных клеток. Существует множество рецептов приготовления этого овоща, но все они хороши потому, что в них содержится тыква.





Как ни странно, но лук и чеснок оказывают благотворное воздействие на все системы организма, в частности, на печень. В них содержится такое вещество, как аллицин. Он помогает печени справиться с токсинами.





Яблоки также входят в список продуктов, помогающих печени избавиться от всего лишнего. Они обладают желчегонным свойством. Диетологи отметили, что в них большое количество пектина, клетчатки и других веществ, которые способны вывести из организма вредные вещества.





Помимо этого, медики пополнили список двумя видами капусты – брокколи и цветная капуста. Также помогают справиться с недугами оливковое масло и лимонный сок.





Кроме того, диетологи рассказали, какие продукты не в коем случае нельзя греть в микроволновой печи. Они могут отравить человека и нанести вред здоровью. Такой неожиданный поворот событий происходит за счет распада кислот и других веществ в этих продуктах в ядовитые вещества.



