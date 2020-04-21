Факторы, замедляющие обмен веществ

Вы едите, когда вам вздумается

Это неправильно, есть нужно каждые 3,5-4 часа. Будете есть в промежутках – организм не успеет переварить калории. Растянете «голодный» период слишком надолго – и ваш метаболизм снизится до спящего состояния.





Вы едите слишком мало или слишком много

Чтобы поддерживать скорость обмена веществ, требуемую для траты калорий, разовый прием пищи должен состоять примерно из 350-400 калорий. Это как раз то количество, которое требуется для того, чтобы поддерживать в вас энергию еще 4 часа без острого голода, что и означает собственно похудение без усилий.





Вы едите недостаточно

Опять же ни для кого не секрет, что чтобы потерять вес, нужно сократить ежедневное общее количество калорий. Но тут важно не перестараться в стремлении поскорее достичь заветных цифр на весах. Если вы сокращаете калораж до очень низких значений, ниже, чем нужно для нормального биологического функционирования (для большинства женщин такой минимум составляет 1200 калорий), ваш организм тут же притормаживает обмен веществ. Он также начинает сжигать для получения недостаточной энергии драгоценную, нужную при обычных условиях для эффективного сжигания калорий, мышечную массу.





Вы избегаете кофеина

Кофеин – это стимулятор центральной нервной системы. Ежедневная утренняя чашечка кофе может повысить скорость метаболизма на 5-8%, а это не так мало - от 100 до 170 калорий. Чашка крепкого чая может ускорить обмен веществ до 12%. Это происходит благодаря не только кофеину, но и катехинам – мощным антиоксидантам,содержащимся в чае.





Вы употребляете простые углеводы

Простые углеводы (сахар, крахмал, белый хлеб), помимо избытка калорий, содержат еще очень мало клетчатки. Достаточное количество клетчатки может ускорить сжигание жиров аж до 30%. Большое количество клетчатки содержится в сложных углеводах: цельнозерновом хлебе, пасте, крупах, бобовых, овощах и фруктах. Исследования свидетельствуют о том, что женщины, в чей рацион входит много клетчатки, медленнее набирают вес и быстрее теряют. Старайтесь потреблять не менее 25 г клетчатки в день – это примерно 3 порции овощей или фруктов.





Вам не хватает белков

Вашему организму нужен протеин, чтобы поддерживать мышечную массу в рабочем состоянии. Старайтесь, чтобы некоторое количество белков содержалось в каждом приеме пищи. Это может быть 100 г постного мяса, 1 столовая ложка орехов, 1 яйцо, стаканчик низко-жирного йогурта. Протеин увеличивает сжигание калорий в данном приеме пищи до 35%.





Вы игнорируете спорт

Вы можете соблюдать диету бесконечно долго и отказывать себе в самых безобидных гастрономических радостях, но при этом не худеть. Такой расклад возможен при условии, что вы полностью исключили из своей жизни спорт. О быстром метаболизме в таком случае и речи не идет.

Малоподвижный образ жизни замедляет обмен веществ и способствует накоплению жировой прослойки. Полюбите ходьбу, долгие прогулки на свежем воздухе, уборку, йогу, тренажерный зал. Не так важно, чем именно вы будете заниматься, просто больше двигайтесь.





Вы не едите после тренировки

Вот еще одна распространенная ошибка худеющих. Казалось бы, все вполне логично: хочешь похудеть — меньше ешь. А вот и нет. После тренировки обязательно нужно перекусить, чтобы закрыть так называемое углеводное окно. В противном случае организм будет использовать внутренние резервы, чтобы восстановить силы. Самый простой способ перекусить после тренировки — это съесть банан или творог.





Вы не пьёте воду в течение дня

Это самая важная и распространенная причина замедленного обмена веществ. Запомните: если ваш организм систематически недополучает влагу — он страдает. И для вас это может протекать незаметно. Именно так обстоят дела с метаболизмом. Явных признаков обезвоживания организма нет, а вот похудеть вы не можете и периодически плохо себя чувствуете без причины.





Вы употребляете алкоголь

Вы вряд ли задумаетесь, что при употреблении алкоголя сжигаете меньше жира, чем в трезвом состоянии.

Ведь алкоголь используется организмом вместо топлива.



