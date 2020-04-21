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Леди
Красота и здоровье
21 апреля 20, 15:02
Пробуждение за 5 минут: как просыпаться с удовольствием
утро
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Эти советы позволят чувствовать себя хорошо на протяжении всего дня.
Для некоторых людей утреннее пробуждение — это настоящий кошмар, который приходиться проживать каждый день. Однако сомнологи дают простые рекомендации, которые помогут избежать утренних мук и проснуться за пять минут. 

Основная причина проблем при пробуждении — это недостаток сна. Нормой считается не менее семи часов сна в сутки.

Специалисты рекомендуют ложиться спать не позднее 23:00, поскольку с этого часа до 01:00 вырабатывается гормон роста, который позволяет сохранять бодрость и не набирать лишний вес.

Вторая причина плохого сна может быть связана с пищеварением. Органы ЖКТ категорически нельзя нагружать перед сном. Легкий ужин допускается, но наедаться нельзя. С жидкостями также нужно быть аккуратными, а от алкоголя нужно отказаться.

Сразу после пробуждения кофе пить нельзя, поскольку оно только усиливает обезвоживание. Лучше выпить стакан обычной воды.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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