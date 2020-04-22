Продукты, которые снизят холестерин и очистят сосуды

Овес





Способом снизить уровень холестерина может быть банальный пересмотр тех продуктов, которые вы употребляете во время завтрака каждое утро. Если утром вы переключитесь на пару порций овсянки вместо привычного вам завтрака, то вы снизите уровень плохого холестерина на 5,3% за 6 недель. Основным помощником в этом деле будет содержащийся в овсянке бета – глюкан. Эта субстанция поглощает плохой холестерин, если организм слишком активно его вырабатывает.





Красное вино





Ученые говорят, что оно не просто полезно для здоровья. Как оказалось, в виноградном вине присутствует огромная концентрация клетчатки. Поэтому правильно приготовленное, хорошее красное вино может значительно повлиять на уровень холестерина. Исследование, проведенное Отделом Обмена Веществ и Питания в Университете Комплутенс в Мадриде, Испания доказало, что испытуемые, ежедневно принимающие пищевую добавку на основе компонентов красного вина снизили уровень плохого холестерина на 9%. Те, у кого уровень холестерина был изначально повышен, снизили его процентное содержание на 12%.





Лосось и жирная рыба





Омега – 3 жирные кислоты – настоящее природное богатство для здоровья и отличное средство для профилактики сердечных болезней и слабоумия. У жирных кислот есть еще один значительный плюс – они умеют снижать уровень нездорового холестерина. Согласно исследованию университета Лома Линда, замена насыщенных жиров Омега – 3 жирами (а это лосось, сардины и сельдь) поднимает уровень полезного холестерина на 4%.





Орехи





Если уровни вредного и полезного холестерина действительно вас волнуют, то, возможно, вы заинтересуетесь исследованиями Американского Журнала Клинического Питания. Испытуемые, которые употребляли по 1,5 унций цельных грецких орехов в течение месяца, снизили общий уровень холестерина на 5,4%. Миндаль и кешью оказывают не менее положительное влияние. Следует помнить, что не смотря на свою полезность, орехи – очень калорийные продукты. В сутки следует употреблять не более 1,5 унций – это около полторы рюмки. Рюмка поможет измерить порцию максимально точно.





Чай





Чай известен как один из антиоксидантов, оказывающих положительное влияние на здоровье раковых больных. Также он популярен среди любителей следить за уровнем холестерина в крови. Согласно исследованию, проводимому под руководством Министерства Сельского Хозяйства США, черный чай сокращает объем кровяных липидов до 10% всего за три недели. Эти же исследования параллельно доказали свойство чая влиять на коронарные болезни сердца.





Бобы





Бобы полезны для сердца. Исследования, проводимые в Политехническом Университете Аризоны доказали, что полчашки бобов значительно снижают общий уровень холестерина, причем вредный холестерин снижается на 8%. Особенность этого продукта заключается в серьезной концентрации волокна в его составе. А волокно известно своим свойством поглощать излишки холестерина, производимые нашим организмом. Любой вид бобов удовлетворит треть суточной потребности вашего организма в клетчатке.





Шоколад





Сладкая часть полезной для сердца диеты. Шоколад также является одним из мощных антиоксидантов. Исследования Американского Журнала Клинического Питания 2007 года показали, что испытуемые, регулярно употребляющие шоколад, повышали уровень полезного холестерина в крови на 24% за 12 недель. Не забывайте, что действительно полезным будет темный шоколад. Ведь в сравнении с молочным шоколадом, в нем в три раза больше антиоксидантов, а они, в свою очередь, предотвращают слипание тромбоцитов в кровяном потоке, не давая артериям забиваться.





Маргарин





Полезным будет маргарин, в составе которого присутствуют растительные стеролы . Именно они и влияют на снижение уровня вредного холестерина в крови. Растительные стеролы замедляют процесс поглощения холестерина организмом. Исследование, опубликованное в Американском Журнале Клинического Питания показало, что женщины, чье питание основывалось на диете с повышенным содержанием растительных стеролов, снизили уровень вредного холестерина в крови на 3,5%.





Чеснок





Чеснок спасает от скачков уровня холестерина в организме, кровяных тромбов, артериального давления и инфекций. Современные исследования доказали, что чеснок предотвращает прилипание холестериновых бляшек к стенкам кровяных сосудов. 2-4 ломтика чеснока в день будут идеальной нормой.





Оливковое масло





Такой привычный продукт, который с легкостью можно обнаружить на любой кухне, действительно полезен для здоровья. Оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами. Они снижают уровень плохого холестерина и помогают бороться с жиром в области живота. Добавляйте его в качестве заправки к салатам, маринада для курицы и рыбы, жарьте на нем овощи.





Шпинат





Известен повышенным содержанием лютеинов – солнечных пигментов, накапливающихся в овощах с темно зелеными листьями. Лютеины полезны в борьбе с возрастной макулярной дегенерацией, которая, в дальнейшем, приводит к слепоте. Исследования также показали, что всего полчашки насыщенной лютеином пищи в день борются с сердечными приступами, предотвращая формирование холестериновых бляшек на стенках сосудов и артерий.





Авокадо





Авокадо – источник полезных для здоровья мононенасыщенных жиров. Они помогают поднять уровень полезного холестерина и снизить уровень вредного. К тому же, как и многие другие фрукты, авокадо содержит бета-ситостерол, который помогает снижать уровень холестерина, поглощаемого с пищей. Авокадо, помимо прочего, богаты еще и калориями (300 Ккал и 30 г. жира на один плод авокадо), так что потреблять его следует в умеренном количестве.



