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Леди
Красота и здоровье
22 апреля 20, 11:15
Витамин, который может помочь бороться с коронавирусом
Витамин D
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Острая нехватка солнечного витамина D усугубляет течение коронавируса.
Ученые из TILDA (The Irish Longitudinal Study on Ageing) в Дублине опубликовали 6 апреля важный доклад в ответ на пандемию коронавируса COVID-19. Было обнаружено, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета.

В доклад носит название "Дефицит витамина D в Ирландии — значение для COVID-19".

Некоторые из ключевых выводов TILDA:

47% взрослых старше 85 лет испытывают дефицит в зимний период

27% взрослых старше 70 лет, часто страдающих респираторными заболеваниями, имеют дефицит

1 из 8 взрослых старше 50 лет испытывают дефицит в течение всего года

Только 4% мужчин и 15% женщин принимают специальные добавки

Профессор Роуз Энн Кенни, главный исследователь TILDA, сказала:

"У нас есть доказательства, подтверждающие роль витамина D в профилактике инфекций грудной клетки, особенно у пожилых людей с низким уровнем. В одном исследовании витамин D снизил риск развития инфекций грудной клетки наполовину. Хотя мы не знаем конкретно о роли витамина D в ХОБЛ-инфекциях, учитывая его широкие последствия для улучшения иммунных реакций и явных доказательств здоровья костей и мышц. Тем, кто входит в группы риска осложнений от коронавируса, следует убедиться, что у них есть достаточное количество витамина D. Этот микроэлемент поможет сохранить здоровье в нынешнем кризисе пандемии коронавируса".

Дефицит не является неизбежным — употребление в пищу жирной рыбы, яиц или молочных продуктов или ежедневный прием 400 МЕ (10 мкг) витамина D поможет избежать нехватки.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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