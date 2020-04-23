Быстро похудеть и не навредить здоровью

Естественно, этот процесс обычно вызывает негативные эмоции.





Движение – в удовольствие





Физическая нагрузка для похудения необходима. Но если бегать, заниматься в тренажерном зале или таскать гири нет желания, стоит поискать то, что вызывает радость.





Существует масса других способов дать телу нагрузку. Например, покататься на лыжах или коньках, поплавать, потанцевать, отправиться на длительную прогулку.





То есть, надо найти то, что будет приносить удовольствие. Тогда необходимая физическая нагрузка не будет нудной обязаловкой.





Придумать вкусные блюда из полезных продуктов





Правильное питание вызывает тоску. Салат из листьев шпината, брокколи на пару — все это действительно грустно и не вызывает аппетита.





Но ведь можно поступить по-другому. Придумать или найти в кулинарной книге интересные рецепты. Где будут использованы полезные продукты, щадящая термическая обработка и при этом блюдо будет вкусное.





Не слишком любимые продукты можно замаскировать, приготовив, например, суп-пюре или котлеты с мясом и овощами. Из шпината можно приготовить вкусный смузи или соус к мясу. А из брокколи — сытные оладьи. Вариантов очень много.





Чистая вода





Необязательно пить каждый день по два литра воды. Однако и забывать о ней не стоит.





Чистая вода ускоряет метаболизм, улучшает работу пищеварительной системы, помогает убирать отеки, избавляет от жажды. Поэтому она является отличным помощником в похудении.





Пить воду лучше в промежутках между едой. Рядом с рабочим местом можно поставить бутылочку воды и пить по пару глотков.





Если обычная вода надоела, можно подкислить ее лимонным соком. Так станет интереснее и вкуснее.





Включить в рацион полезные напитки





Кроме воды, в рацион стоит добавить другие полезные напитки.





Зеленый чай ускоряет процесс похудения, тонизирует, убирает излишний аппетит. Но злоупотреблять им не стоит. Достаточно двух кружек в день.





Чай с корицей тоже полезен для избавления от лишних килограммов. Корица снижает уровень сахара в крови, ускоряет обмен веществ, помогает быстрее расщеплять жиры. Много пряности добавлять не надо, достаточно половины чайной ложки на стакан воды.





Имбирный напиток — отличное средство для похудения. Имбирь сжигает жиры. Можно использовать порошок или свежий корень. В первом случае его можно просто добавить в чай. А во втором случае — заварить в течение получаса. Имбирь прекрасно сочетается с лимоном, апельсином, медом.





Есть меньше, но чаще





Это замечательное правило. Лучше есть 5-6 раз в день, а не пропускать приемы пищи, а затем вечером уплетать и обед, и ужин.





Три основных приема пищи и 2-3 перекуса избавят от чувства голода и помогут сделать порции меньше. Ведь если есть только дважды в день, порции будут большие (иначе будет мучить голод). Если же есть каждые три часа, то чувство голода не успеет прийти. Поэтому и небольшая порция насытит.





Не запрещать, а отвлекаться





Иногда может возникнуть желание жевать что-то постоянно. Не стоит себя за это ругать, запрещать. Такое поведение лишь приведет к срыву.





Лучше признаться себе, что это нормально. И вместо запрета попробовать отвлечься. Найти занятие, которое расслабляет или наоборот, увлекает. Поможет хобби, занятия творчеством, прогулки с друзьями.





Добавить аромат





Некоторые запахи помогают избавиться от излишнего аппетита, притупить чувство голода.





Лучше ароматы — розы, ванили, цитрусовых, мяты, корицы. Для похудения можно приобрести эфирные масла. Можно использовать аромалампу. Вдыхать ароматы следует несколько раз в день. Но важно делать перерывы. Например, неделю использовать подобный способ, потом сделать перерыв на неделю, иначе организм привыкнет и эффекта не будет.





Крепкий сон





Да, сон действительно помогает в похудении! Прежде всего, из-за недосыпа происходит выброс гормона грелина, который вызывает чувства голода. Поэтому при дефиците сна голод будет мучить чаще.





Кроме того, если отходить ко сну до 23 часов, организм будет активнее сжигать жиры, полученные за день.





Поэтому спать нужно не менее восьми часов в сутки. И при этом укладываться до 23 часов.





Держать на столе тарелку с фруктами и зеленью





Стоит убрать со стола вазочку с конфетами и печеньем. Лучше выложить на блюдо фрукты, свежую зелень.





Ведь если вредные вкусняшки все время на виду, желание съесть их будет только увеличиваться. А так можно позволить себе с удовольствием съесть яблоко, мандарин или веточку рукколы.





Похудение может быть комфортным и легким, если правильно организовать этот процесс. Использовать то, что приносит удовольствие и радость, и отказаться от того, что вызывает только отрицательные эмоции.



