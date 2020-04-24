Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.27
USD
27.12
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
24 апреля 20, 11:17
Сердечники: как уберечь свое здоровье на карантине
сердце
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Медики доказали, что одни из наиболее отягчающих протекание коронавируса - болезни сердца.
Люди, страдающие сердечными недугами, должны себя беречь вдвойне. Как не дать болезни шанса - читайте ниже.

Во-первых, необходимо строго соблюдать режим самоизоляции, соблюдать правила образа жизни, гигиены и ограничения контактов. Обязательно нужно принимать плановые препараты, проводить самоконтроль состояния по доступным методам (измерение АД, пульса, температуры и т.д).

При необходимости надо обращаться к врачу по телефону, ухудшение самочувствие является показанием вызова врача на дом.

Во-вторых, чтобы улучшить состояние здоровья сердечникам рекомендуется каждый день делать физические упражнения, например проводить легкую гимнастику или уборку дома. Также в доме следует почаще открывать окна.

Особое внимание следует обратить на питание. Прежде всего нужно потреблять не менее 1,5 литров воды в день. Есть лучше небольшими порциями, с интервалами не меньше 3 часов. В обед следует ограничиваться либо супом, либо вторым. По возможности, надо увеличить количество овощей и фруктов.

Источник: https://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Продукты для здоровой и сияющей кожи
noimage5 лучших преимуществ алоэ вера для здоровья
Лента новостей