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Леди
Красота и здоровье
24 апреля 20, 11:21
Продукты для здоровой и сияющей кожи
лицо
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Действительно наш рацион написан у нас на лбу.
Балуетесь по вечерам жареной картошкой и газированными напитками — ждите на утро созвездие прыщиков на своём лице.

Огурцы

Если у вас есть предрасположенность к отёкам и припухлостям, не забывайте есть огурцы — они быстро выводят лишнюю воду из организма, увлажняя и омолаживая кожу лица. Также они богаты витаминами В и С, цинком, железом, кальцием, магнием, калием. И обладают противовоспалительными свойствами.

Салат чука

Многие морщатся при виде неестественно зелёного салата чука и проходят мимо, а зря, ведь он обладает массой преимуществ для красоты и здоровья. Во-первых, он способствует нормализации пищеварительной системы, выводит токсины из организма и обладает минимальной калорийностью. Это сразу отразится на вашей коже, которая станет чистой и здоровой. Также эти водоросли содержат практически все полезные витамины и минералы, а значит ваш организм не будет испытывать чувство постоянного голода.

Зелень

Брокколи, петрушка, укроп, эдамаме, руккола, шпинат… Зелень — богатый источник витаминов А, С, Е, которые вносят значительный антивозрастной вклад в ваше здоровье. Хотя бы дважды в неделю готовьте зелёный смузи, и вы увидите, что ваша кожа стала ровного приятного цвета.

Тыквенные семечки

Этот перекус может быть не только приятным, но и очень полезным. Бояться калорийных семечек не стоит — у них впечатляющие полезные свойства. Витамин В и биотин участвуют в укреплении волос, ногтей, зубов, а также улучшении состояния кожи лица. Находящийся в составе семечек цинк предотвращает появление акне.

Семена чиа

Этот суперфуд преображает кожу лица благодаря огромному количеству антиоксидантов, которые защищают её от преждевременного старения и увлажняют её изнутри.

Лимон

Лимон помогает обновляться коже и делать её более упругой, поэтому не забывайте добавлять лимонный сок в салаты, супы, разбавлять его в воде и пить. Конечно, стоит помнить о побочных эффектах.

Морковь

Морковка полезна для всех, кто мечтает о лёгком загаре на своём лице без солярия и палящего солнца. Высокое содержание бета-каротина поможет сохранять коже упругость, а антиоксиданты продлят молодость.

Чечевица

Идеальный вариант для обладательниц жирной кожи, которые хотят избавиться от неприятного блеска. Чечевица в большом количестве содержит цинк, замедляющий процесс выделения жирного сала и улучшающий цвет лица.

Мятный чай

Мята известна своими противовоспалительными свойствами, которые помогают защититься от акне. Она также улучшает пищеварение, выводит из организма шлаки и токсины. И конечно, мята успокаивает нервную систему, предотвращая тягу к сладкому.

Свёкла

Последняя по счёту, но не по значению свекла запускает омолаживающие процессы в организме, отлично увлажняет кожу, спасает от угревой сыпи и повышает эластичность кожи. Несколько раз в неделю пейте свекольный сок и не забывайте про салаты из свёклы — ваша кожа будет в полном порядке.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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