Сенсационное исследование. К чему приводит коронавирус?

Китайские ученые выпустили ошеломительное исследование, которое показало, что коронавирус вызывает не пневмонию, а гипоксию, то есть кислородную недостаточность в организме человека, проникая внутрь эритроцитов и "отрывая" от них ионы железа.

Результаты этой работы могут объяснить многочисленные наблюдения врачей, которые говорят, что коронавирус поражает не только легкие, но также кровеносную систему, почки, печень и мозг. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Сейчас у ученых возникает все больше подозрений, что коронавирус поражает не только легкие, поскольку в последние недели появилось множество медицинских статей, указывающих на то, что инфекция может пробираться глубоко в кровеносную систему и даже в головной мозг.

"Мы видим множество болезней. У кого-то появляются тромбы, кого-то поражает инфаркт, у кого-то возникает почечная недостаточность", - цитирует Telegraph профессора Аджая Шаха, работающий консультирующим кардиологом в госпитале Королевского колледжа Лондона.

В первую очередь SARS-CoV-2 атакует нос и горло. Именно здесь начинается инфекция, когда вирус колонизирует верхнюю часть носового канала, зачастую лишая человека обоняния, а потом начинает опускаться в носоглотку.

На поверхности клеток горла и гортани есть белок ACE-2, который имитирует коронавирус, чтобы поникнуть внутрь клетки и превратить ее в фабрику по производству своих копий. В этот момент пациент очень заразен, но симптомов болезни у него пока нет.

Если иммунитету человека не удастся уничтожить коронавирус на ранней стадии, то он опустится в легкие, где ACE-2 еще больше. Тогда коронавирус внедряется в миллионы крошечных альвеолярных мешочков, которые в итоге воспаляются.

В результате может возникнуть синдром острой дыхательной недостаточности, когда содержание кислорода в крови снижается до угрожающего уровня, что нарушает работу других органов и может стать причиной их повреждения.

Как объясняет профессор реаниматологии Данкан Янг, работающий на кафедре клинической неврологии Наффилдского колледжа, организм некоторых людей слишком остро реагирует и направляет в легкие слишком много иммунных клеток, которые в итоге атакуют сам организм. Этот феномен называет цитокиновый шторм.

"Это воспалительный процесс всего организма, вызывающий частое сердцебиение. Из-за этого кровеносные сосуды начинают пропускать жидкость, возникает нечто вроде волдырей. Это то, что вызывает почечную недостаточность у 20 процентов людей, страдающих этим заболеванием, и возможно, что из-за этого у людей возникают проблемы с сердцем", - сказал доктор Янг.

Большинство скончавшихся в реанимации от коронавируса пациентов умирают от гиперцитокинемии, когда отказывают сразу нескольких органов.

Профессор Шах говорит, что вирус также проникает в сердечно-сосудистую систему и может стать причиной образования тромбов, инфарктов и воспаления сердечной мышцы, в клетках которого также есть ACE-2.

В журнале американской медицинской ассоциации JAMA Cardiology есть статься, в которой говорится, что у каждого пятого из 416 госпитализированных в Ухане пациентов с нашли повреждения миокарда.

Этим объясняется и то, почему болезнь тяжелее протекает у больных с диабетом и сердечными заболеваниями. У этих людей сердечно-сосудистая система уже испытывает повышенную нагрузку.

В анализах многих госпитализированных с коронавирусом также находят высокий уровень энзимов печени, которые указывают на повреждение этого органа.

Повреждение почек выявили у 27 процентов госпитализированных в Ухане, следует в статье.

Исследования также показывают, что у больных COVID-19 происходят инсульты и воспаление мозга.

Петер Берлит, генеральный секретарь Немецкого общества неврологии, считает, что коронавирус может попасть в мозг через обонятельный путь. В пользу этой версии говорит то, что большая часть пациентов жалуется на нарушение обоняния, пишет журнал Der Spiegel.

Обонятельный путь напрямую связан с лобной долей головного мозга, так что вирусы могут быстро распространяться дальше нейронально.

Еще одним источником, помимо обонятельного пути, могут также быть так называемые периферические нервы, например, блуждающий нерв, который в том числе участвует в управлении легочной и сердечной деятельностью.

Инсульт - это всегда следствие недостаточного кровоснабжения головного мозга или кровоизлияния в нем. Поскольку при тяжелой инфекции активируется и система гемостаза, коронавирус может также способствовать развитию инсульта, отмечает Гетц Томалла из университетской клиники Гамбург-Эппендорф.

На прошлой неделе профессор неврологии, заведующий неврологическим центром в Нюрнберге Франк Эрбгут рассказал о неврологических проявлениях болезни COVID-19 изданию Focus.

По его словам, исследователи из Уханя сообщают, что у тяжелобольных пациентов часто происходит инсульт. При этом, неврологические симптомы, такие так головокружения, головные боли и приступы эпилепсии наблюдались у 36 процентов из 214 обследованных ими пациентов с коронавирусом.

Эрбгут считает, что неврологические симптомы разделить на два вида: