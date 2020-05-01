18 секретов долгой жизни

Защищайте ваши клетки ДНК





Поскольку мы стареем, концы наших хромосом (теломеры) становятся короче. Это делает людей более уязвимыми болезням. Вы можете подумать, что тут вы не в силах сделать что-либо, однако новые исследования думают иначе. Согласно исследованию, изменение стиля жизни повышает фермент, который удлиняет длину теломер. Другие исследования также находят, что питание и физические упражнения могут удлинить теломеры. Таким образом, здоровые привычки могут замедлить старение на клеточном уровне.





Будьте добросовестны





Исследование 80-летних людей показало, что самый лучший предсказатель для долгой жизни — добросовестность. Исследователи измерили такие вещи как внимание к деталям и постоянство. Они нашли, что добросовестные люди делают больше вещей, чтобы защитить своё здоровье и осуществили выборы, которые привели их к более крепким отношениям и лучшей карьере.





Дружите





Наука привела причину быть благодарными за наличие ваших друзей — они могут позволить вам жить дольше. Австралийские исследователи обнаружили, что пожилые социальные бабочки умирают лет на 10 позже, чем одиночки. Другое исследование 148 людей также указывает на тесную связь между многочисленными социальными связями и долговечностью.





Выбирайте друзей мудро





Привычки ваших друзей перебираются к вам, поэтому ищите приятелей и друзей со здоровым образом жизни. Исследования указывают, что тучность социально заразна — ваш шанс стать тучным увеличивается на 57%, если у вас есть друг, страдающий лишним весом. Курение — другая привычка, которая распространяется через общественные связи, но есть хорошая новость — отказ от курения тоже заразен.





Бросить курить





Уже давно не секрет, что отказ от сигарет может удлинить вашу жизнь. Согласно британскому исследованию, отказ от курения в 30 лет может увеличить вашу продолжительность жизни на 10 лет. Избавление от привычки в 40, 50, 60 лет повышает срок жизни на 9, 6 и 3 года.









Устраивайте сиесты





Сиеста — стандартное явление во многих частях мира. Есть научное доказательство, что такой сон может помочь вам жить дольше. Недавнее исследование 24.000 участников предполагает, что регулярные дремоты на 37% снижают риск смертей по причине заболевания сердца по сравнению со случайными дремотами. Исследователи полагают, что дремота может помочь вашему сердцу, подавляя гормоны стресса.





Соблюдайте средиземноморское питание





Средиземноморское питание богато фруктами, овощами, цельными зёрнами, оливковым маслом и рыбой. Результаты исследований показывают, что такое питание значительно понижает риск метаболического синдрома — комбинация тучности, повышенного кровяного давления, увеличения уровня сахара в крови и другие заболевания, которые умножают ваш риск заболевания сердца и диабет.





Ешьте как японцы





Люди Японии имеют самую длинную продолжительность жизни. Исследователи приписывают этому фактору традиционное питание, которое низкокалорийно и богато зелёными и жёлтыми овощами. Некоторые японцы приучают себя съедать только 80% еды, находящейся на тарелке. Поскольку молодые поколения ушли от этих традиций, продолжительность жизни стала меньше.





Вступите в брачные отношения





Некоторые исследования показывают, что люди, состоящие в браке, имеют тенденцию переживать своих ровесников. Множество исследований находит причину в наличии социально-экономической поддержки в семье. Самым выгодным положением является пребывание в состоянии брака, но и разведённые или овдовевшие люди живут дольше, чем те, кто никогда не состоял в браке.





Похудеть





Вам стоит похудеть, если у вас есть лишний вес. Таким образом, вы сможете защитить себя от диабета, заболевания сердца и других условий, сокращающих жизнь. Особенно вреден жир на животе, поэтому займитесь выкачиванием этого богатства. 5-летнее исследование латиноамериканцев и афроамериканцев предполагает, что употребление большого количества волокна и регулярные тренировки представляют собой эффективные способы уменьшения жира на животе.





Оставайтесь в движении





Множество доказательств: люди, которые занимаются спортом, в среднем живут дольше, чем те, кто мало двигается. Согласно десяткам исследований, регулярная физическая активность снижает риск сердечных заболеваний, диабета, некоторых форм рака и депрессию. Упражнения могут вам помочь сохранить остроумие в старости. 10-минутные всплески активности замечательны, если в целом они составляют около 2,5 часов в неделю.





Пейте в меру





Сердечные заболевания менее распространены среди людей, умеренно употребляющих алкогольные напитки, чем среди людей, которые не пьют вообще. Но имейте ввиду, что слишком большое количество алкоголя способствует повышению кровяного давления и может спровоцировать массу других проблем со здоровьем. Рекомендуемая норма — 1 напиток для женщин и 2 напитка для мужчин в день. Но если вы не пьёте, то и не начинайте. Есть множество других способов защитить сердце.





Станьте духовным





Исследование предполагает, что люди, которые соблюдают религиозные обычаи, имеют тенденцию жить дольше. Сильная социальная сеть, которая развивается среди религиозных людей, может способствовать их здравию.





Прощайте





Отпущение обид имеет удивительную пользу для здоровья. Хронический гнев связан с уменьшением функции лёгких, болезнью сердца и другими заболеваниями. Прощение уменьшает беспокойство, понижает кровяное давление и помогает дышать более легко. Эта полезная привычка имеет тенденцию увеличиться по мере взросления.





Используйте механизмы безопасности





Несчастные случаи — пятая самая распространённая причина смерти и главная причина смерти среди людей от 1 до 24 лет. Ношение механизма безопасности является простым способом повысить ваш срок жизни. В случае аварии с участием автомобиля привязанные ремни снижают риск смертельного исхода или серьёзной травмы на 50%. При крушении велосипедов большинство смертельных случаев вызвано травмой головы, поэтому всегда надевайте шлем безопасности.





Сделайте сон приоритетом





Получение достаточного количества сна хорошего качества может понизить риск тучности, диабета, болезни сердца и нарушения настроения. Достаточный сон также помогает вам быстрее выздороветь. Работа допоздна предоставляет серьёзный риск для здоровья. Посвящая сну менее 5 часов в сутки, повышает риск преждевременной смерти, поэтому сделайте сон приоритетом.





Снимайте напряжение





Уход от напряжения не является хорошим вариантом для большинства людей, поэтому и существуют эффективные средства по управлению им. Попробуйте йогу, медитацию или практику глубокого дыхания. Даже несколько минут в день могут иметь огромное значение.





Поддерживайте ощущение цели





Нахождение хобби и деятельности, которая имеет значение для вас, может способствовать длинной жизни. Наличие сильного чувства цели связано со снижением риска болезни Альцгеймера.



