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Леди
Красота и здоровье
4 мая 20, 12:01
Продукты, которые улучшат работу мозга
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Употребляя следующие продукты можно улучшить память, концентрацию и общее состояние мозга.
Орехи и семена

Они являются отличными источниками омега-3 жирных кислот, которые способствуют нормальной работе мозга. В частности, грецкие орехи, семена Чиа и миндаль содержит высокий уровень магния, важнейшего минерала, который защищает от болезни Альцгеймера, а также редкие омега-3 жирные кислоты и витамин Е.

Жирная рыба

Жирные сорта рыбы - лосось, скумбрия, сельдь, тунец и сардины, также являются отличными источниками омега-3 жирных кислот. Они улучшают умственные способности и стимулируют кровообращение в мозге; создают защитные мембраны вокруг клеток мозга, чтобы предотвратить повреждение, вызванное свободными радикалами.

Мясо птицы

Птица является отличным источником высококачественного белка, стимулирующего производство химических веществ - дофамина и норадреналина. Как нейротрансмиттеры, они регулируют стресс и реакцию мозга на борьбу или бегство.

Цельные зерна

Цельное зерно богато комплексными витаминами группы В: тиамином, рибофлавином, пантотеновой кислотой, которые предотвращают воспаление и защищают жизненно важные когнитивные функции.

Натуральный йогурт

Йогурт и другие ферментированные продукты "выращивают" полезные кишечные бактерии, которые способствуют регулярному опорожнению кишечника. Известно, что кишечные бактерии регулируют расстройства настроения, минимизируют стресс и уменьшают тревожность.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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