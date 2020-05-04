Как правильно пить воду: главные советы

Организму нужна вода





Пейте воду в количестве 2-х литров в день. Никакие другие жидкости, такие как кофе, чай, соки, супы, молоко, сочные фрукты не заменят воду. На количество употребляемой жидкости влияют некоторые заболевания, а также вес тела – чем крупнее человек, тем больше надо пить воды.





Стакан воды после пробуждения





Необходимо выпить стакан воды приблизительно за 1,5 часа до завтрака, после того, как проснулись и встали с постели. Вода промывает желудочно-кишечный тракт, активизирует и готовит его к работе, устраняет недостаток влаги после долгого перерыва на сон. По утверждению восточных целителей такая очистка и подготовка всей пищеварительной системы к работе не менее важна, чем умывание и чистка зубов. Воду можно выпить и ближе к утру, когда проснулись для посещения туалета.





Рекомендации. При запоре количество воды по утрам нужно увеличить. 2-3 стакана воды с утра заменят самое лучшее слабительное.





Стакан воды перед едой





За полчаса до каждого приема пищи нужно выпить стакан простой воды. Это дает возможность подготовить систему пищеварения к работе. Особенно это важно для тех, кто страдает от желудочно-кишечных заболеваний и их проявлений (изжога, гастрит, дуоденит, язва и т.д.)





Лучше не поесть, чем не попить





Потребности в воде и в еде по ощущениям очень близки, поэтому так легко перепутать жажду с голодом. Очень часто неверная реакция на сигнал организма ведет к ожирению (еда вместо воды). Еда не утоляет жажду. Ожирение – это основное осложнение от обезвоживания.





Стакан воды после еды





Во время еды и сразу после нее воду пить не рекомендуется. Стакан воды надо выпить через час (минимум 40 минут) после приема пищи. Это дает возможность пополнить пищеварительные соки, затраченные при переваривании пищи.





Вода перед сном





За пол часа до сна надо выпить стакан воды. За время сна человек теряет воду при дыхании, вода выделяется через кожу с потом. Людям, имеющим проблемы с почками, все необходимое количество воды лучше выпивать до 17-18 часов.





Пить всегда, когда есть потребность в воде





Вода должна быть хорошего качества, негазированная, без вкусовых добавок.





Пейте воду перед физическими нагрузками





Вода требуется для выделения пота и для обмена веществ, во время занятий спортом метаболизм ускоряется.





Вода и другие жидкости





Чай кофе, алкоголь являются мочегонными жидкостями, поэтому при их употреблении воды надо пить больше. Соки, молоко – это еда, воду они не заменят.



