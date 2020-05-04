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Леди
Красота и здоровье
4 мая 20, 12:14
Теплые напитки, которые спасают от кашля
напитки
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Во время кашля, как правило, отекают носоглотка, гортань и выделяется из носа много слизи.
Есть несколько видов напитков, которые облегчат простуду и кашель.

Чтобы уменьшить эти проявления простуды, которые провоцируют или усугубляют кашель, нужно включить в свое меню такие напитки.

Например, любой теплый чай без кофеина – это может быть чай из заварника обычный, или из трав.

Также полезно будет хотя бы раз в день, пока вы лечитесь, выпить чашку горячего куриного бульона.

Теплые фруктовые соки полезны вдвойне – они и источник витамина С, и источник жидкости, которая улучшает обменные процессы. Соки же позволяют избавиться от слизи.

Кроме того, стоит при кашле пить много теплой чистой воды – можно даже без лимона и меда. Но с медом слизь быстрее покинет вас и вам будет легче дышать.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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