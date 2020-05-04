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Леди
Красота и здоровье
4 мая 20, 12:18
Сочетания продуктов, которых следует избегать
еда
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Эксперты назвали 5 сочетаний продуктов, которых следует избегать желающим иметь крепкое здоровье.
Молоко и бананы

Токсическая комбинация, которую нужно избегать всеми силами. Она вызывает сильную сонливость и затуманенность сознания. Если вам нравится смузи с бананами, то добавьте туда зелёный кардамон, молотую корицу или мускатный орех, чтобы полученная смесь не воздействовала негативно на пищеварение.

Фрукты и йогурт

Молочные продукты вызывают застой в пищеварительной системе. Они блокируют носовые пазухи, ухудшают симптоматику простуды и аллергии. Сочетание этих продуктов с фруктами усиливает негативное течение описанных выше и явлений.

Крахмалистые углеводы и помидоры

Помидоры сами по себе кислотный продукт, а если сочетать его с углеводами, то можно добиться несварения, сильной изжоги и других расстройств пищеварительной системы.

Сок и рис

В плошке с рисом и в стакане апельсинового сока нет ничего плохого, если вы не употребляете все это одновременно. После такой комбинации ожидайте резкий скачок уровня сахара в крови.

Яйца и жареное мясо

Популярное в ресторанах сочетание, также не являющееся полезным. Негативно влияет на процессы пищеварения и провоцирует изжогу.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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