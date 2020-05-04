Сочетания продуктов, которых следует избегать

Молоко и бананы





Токсическая комбинация, которую нужно избегать всеми силами. Она вызывает сильную сонливость и затуманенность сознания. Если вам нравится смузи с бананами, то добавьте туда зелёный кардамон, молотую корицу или мускатный орех, чтобы полученная смесь не воздействовала негативно на пищеварение.





Фрукты и йогурт





Молочные продукты вызывают застой в пищеварительной системе. Они блокируют носовые пазухи, ухудшают симптоматику простуды и аллергии. Сочетание этих продуктов с фруктами усиливает негативное течение описанных выше и явлений.





Крахмалистые углеводы и помидоры





Помидоры сами по себе кислотный продукт, а если сочетать его с углеводами, то можно добиться несварения, сильной изжоги и других расстройств пищеварительной системы.





Сок и рис





В плошке с рисом и в стакане апельсинового сока нет ничего плохого, если вы не употребляете все это одновременно. После такой комбинации ожидайте резкий скачок уровня сахара в крови.





Яйца и жареное мясо





Популярное в ресторанах сочетание, также не являющееся полезным. Негативно влияет на процессы пищеварения и провоцирует изжогу.



