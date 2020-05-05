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Леди
Красота и здоровье
5 мая 20, 13:58
Витамин, который может убить раковые клетки
Витамин В12
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Витамин В12 может убивать раковые клетки вместе с противоопухолевым препаратом.
Витамин В12 запускает в организме процесс разрушения и гибели раковых клеток. Работает он вместе с противоопухолевым веществом.

Комбинация с В12 помогает запустить в раковых клетках окислительных процесс, сообщили биофизики РАН. Именно этот витамин усиливает агрессивное окисление в клетках диэтилдитиокарбаматом DDC.

Противоопухолевые лекарства часто создают с тем расчетом, чтобы в раковых клетках включилась программа суицида, чтобы они умерли, не беспокоя окружающих.

Оказалось, что витамин В12 вместе с DDC может убивать такие клетки, включая в них самоубийственную программу – параптоз.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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