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Леди
Красота и здоровье
6 мая 20, 13:20
Вся правда о продуктах с отрицательной калорийностью
смузи
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Оказывается, существуют продукты которые можно есть в любое время суток и в любом количестве, при этом не толстея!
Белокочанная капуста 30 ккал в 100 г

Помимо эффекта снижения веса, она обладает свойством нормализовать уровень сахара и холестерина в крови.

Брокколи 34 ккал в 100 г

Брокколи - чемпион по содержанию антиоксидантов, поэтому успешно противостоит росту раковых клеток. Идеально готовить этот овощ на пару, бланшировать или запекать.

Цветная капуста 28 ккал в 100 г

По диетическим свойствам превосходит все существующие виды капусты. Употреблять ее можно даже людям с заболеванием ЖКТ.

Спаржа 21 ккал в 100 г

Богатый источник витаминов группы В и клетчатки.

Огурцы 16 ккал в 100 г

В основном огурцы состоят из воды и клетчатки, а также снабжают организм йодом в легкоусвояемой форме.

Помидоры 23 ккал в 100 г

Уникальность помидоров заключается в высоком содержании ликопина - вещества, помогающего снизить уровень окисления в организме.

Сельдерей 15 ккал в 100 г

Самый низкокалорийный из всех овощей! Особенно полезен в сыром виде.

Морковь 32 ккал в 100 г

Мочегонный и желчегонный овощ, который к тому же богат антиоксидантами. Помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

Кабачок 25 ккал в 100 г

Низкокалориен, легко усваивается, стимулирует работу кишечника. Идеальный овощ для диеты!

Арбуз 27 ккал в 100 г

Низкокалорийный десерт, которым можно лакомиться, не испытывая чувство вины. Отличный вариант для разгрузочного дня.Полностью переходить на рацион, состоящий лишь из этих продуктов, всё же не стоит.

Во-первых, ощущение слабости не заставит себя ждать, во-вторых, обилие такой пищи может привести к повышенному газообразованию. Сбалансированное питание и умеренная физическая активность - вот ключ к стройности и здоровью!

Источник: https://telegraf.com.ua/
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