Леди Красота и здоровье
6 мая 20, 13:20
Вся правда о продуктах с отрицательной калорийностью
Белокочанная капуста 30 ккал в 100 г
Помимо эффекта снижения веса, она обладает свойством нормализовать уровень сахара и холестерина в крови.
Брокколи 34 ккал в 100 г
Брокколи - чемпион по содержанию антиоксидантов, поэтому успешно противостоит росту раковых клеток. Идеально готовить этот овощ на пару, бланшировать или запекать.
Цветная капуста 28 ккал в 100 г
По диетическим свойствам превосходит все существующие виды капусты. Употреблять ее можно даже людям с заболеванием ЖКТ.
Спаржа 21 ккал в 100 г
Богатый источник витаминов группы В и клетчатки.
Огурцы 16 ккал в 100 г
В основном огурцы состоят из воды и клетчатки, а также снабжают организм йодом в легкоусвояемой форме.
Помидоры 23 ккал в 100 г
Уникальность помидоров заключается в высоком содержании ликопина - вещества, помогающего снизить уровень окисления в организме.
Сельдерей 15 ккал в 100 г
Самый низкокалорийный из всех овощей! Особенно полезен в сыром виде.
Морковь 32 ккал в 100 г
Мочегонный и желчегонный овощ, который к тому же богат антиоксидантами. Помогает контролировать уровень глюкозы в крови.
Кабачок 25 ккал в 100 г
Низкокалориен, легко усваивается, стимулирует работу кишечника. Идеальный овощ для диеты!
Арбуз 27 ккал в 100 г
Низкокалорийный десерт, которым можно лакомиться, не испытывая чувство вины. Отличный вариант для разгрузочного дня.Полностью переходить на рацион, состоящий лишь из этих продуктов, всё же не стоит.
Во-первых, ощущение слабости не заставит себя ждать, во-вторых, обилие такой пищи может привести к повышенному газообразованию. Сбалансированное питание и умеренная физическая активность - вот ключ к стройности и здоровью!
Источник: https://telegraf.com.ua/