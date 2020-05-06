Вся правда о продуктах с отрицательной калорийностью

Белокочанная капуста 30 ккал в 100 г





Помимо эффекта снижения веса, она обладает свойством нормализовать уровень сахара и холестерина в крови.





Брокколи 34 ккал в 100 г





Брокколи - чемпион по содержанию антиоксидантов, поэтому успешно противостоит росту раковых клеток. Идеально готовить этот овощ на пару, бланшировать или запекать.





Цветная капуста 28 ккал в 100 г





По диетическим свойствам превосходит все существующие виды капусты. Употреблять ее можно даже людям с заболеванием ЖКТ.





Спаржа 21 ккал в 100 г





Богатый источник витаминов группы В и клетчатки.





Огурцы 16 ккал в 100 г





В основном огурцы состоят из воды и клетчатки, а также снабжают организм йодом в легкоусвояемой форме.





Помидоры 23 ккал в 100 г





Уникальность помидоров заключается в высоком содержании ликопина - вещества, помогающего снизить уровень окисления в организме.





Сельдерей 15 ккал в 100 г





Самый низкокалорийный из всех овощей! Особенно полезен в сыром виде.





Морковь 32 ккал в 100 г





Мочегонный и желчегонный овощ, который к тому же богат антиоксидантами. Помогает контролировать уровень глюкозы в крови.





Кабачок 25 ккал в 100 г





Низкокалориен, легко усваивается, стимулирует работу кишечника. Идеальный овощ для диеты!





Арбуз 27 ккал в 100 г





Низкокалорийный десерт, которым можно лакомиться, не испытывая чувство вины. Отличный вариант для разгрузочного дня.Полностью переходить на рацион, состоящий лишь из этих продуктов, всё же не стоит.





Во-первых, ощущение слабости не заставит себя ждать, во-вторых, обилие такой пищи может привести к повышенному газообразованию. Сбалансированное питание и умеренная физическая активность - вот ключ к стройности и здоровью!



