Пищевая аллергия: напиток, который поможет

Некоторое время назад специалисты заявили, что при пищевой аллергии человеку необходимо пить зеленый чай. Было установлено, что данный напиток может изменить состав кишечного микробиома, который сказывается на количестве некоторых бактерий, тем самым влияя на аллергические иммунные реакции.





Эксперты поведали, что бактерии Flavonifactor plautii считаются частью метаболизма катехина в кишечнике. ученые организовали научную работу, в которой культивировали данные бактерии. С помощью зеленого чая эксперты выращивали бактерии, а после перорально вводили вышеупомянутые бактерии подопытным.





В итоге было установлено, что именно зеленый чай обладает особенность увеличивать количество бактерий. Также выяснилось, что ввод бактерий перорально помогал подавить иммунный ответ на пищевую аллергию.





Однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы установить безопасность данных бактерий, чтобы после использовать данный метод, как антиаллергенный пробиотик.



