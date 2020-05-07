Лучшие продукты для здоровья волос

Шпинат





Шпинат загружен бета-каротином, растительным пигментом, который человеческий организм превращает в витамин А. Это один из самых мощных антивозрастных витаминов для организма. Шпинат помогает сохранить волосы увлажненными и сильными.





Сладкий картофель





Сладкий картофель также с высоким содержанием бета-каротина. Дефицит витамина А может привести к ухудшению здоровья волос. Например, это приводит к появлению перхоти и тусклым, безжизненным волосам, поэтому ешьте батат да побольше.





Миндальное масло





Миндальное масло насыщено мощным антиоксидантом витамином Е. Он не только поможет сохранить густые пряди, но также помогает увеличить рост волос на целых 34,5 процента за восемь месяцев.





Овсянка





Она полна полиненасыщенных жирных кислот, которые вы должны получать в своем рационе. Добавление в свой рацион овса придаст организму прирост цинка, железа, биотина и омега-6 жирных кислот. Они помогут сохранить ваши волосы крепкими.





Авокадо





Оно наполнено незаменимыми жирными кислотами. Кроме того, авокадо содержит антиоксидант витамин Е, который помогает бороться с окислительным стрессом и защищает участки кожи, в том числе, и кожу головы.





Бобовые





Фасоль, бобы – чем больше вы их едите, тем более сияющими и шелковистыми будут ваши волосы. Фасоль, чечевица и другие бобовые снабжают организм значительной дозой белка, железа и цинка, что может способствовать росту волос.





Красный перец





Многие люди думают о цитрусовых, когда думают о витамине С. Но знаете ли вы, что в одной чашке нарезанного красного перца на самом деле витамина С почти в три раза больше, чем в апельсине. Витамин С помогает организму усваивать железо и защищает волосяные фолликулы от вредного воздействия свободных радикалов.



