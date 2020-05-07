Эфирные масла: чем они полезны для организма

Лимонное





В косметике данное средство не редкость. Аромат лимона узнаваем, ярок, чист. Не зря цитрусовое ассоциируется со свежестью — его добавляют в бытовые средства, косметические для антибактериального эффекта. Разбавленное лимонное масло отлично подходит для ухода за кожей, уменьшая морщины, улучшая кровообращение, тонизируя кожные покровы. К тому же данный препарат обладает противовоспалительными свойствами, антидепрессантным эффектом, снижая гормон стресса и влияя на настроение.





Коричное





Сладкий пряный аромат масла позволит достигнуть отличного результата при ароматерапии: снижает кашель, лечит простуду, облегчает мышечные боли, обладает антисептическим, антибактериальным, противовирусным, обезболивающим свойствами. Здоровье станет крепче, если использовать в разных целях.





Лемонграсс





Лимонная трава помогает лечить заболевания желудочно-кишечного тракта, лихорадку, замедляет развитие раковых клеток, опухолей. У эфирного масла отлично развиты противовоспалительное, противомикробное, противогрибковое действия. Лемонграсс полезно добавлять в ванну, когда возникает усталость, недомогания.





Шалфей





Шалфей используется в целях оздоровления со Средневековья. У растения множество полезных свойств: оказывает антибактериальное, вяжущее, антисептическое действие, улучшает кровообращение, регулирует работу гормонов. Средство применяют при ухудшенном зрении, простуде, кашле, депрессивных состояниях.





Лаванда





Разные виды лаванды оказывают на здоровье разное действие. Но в целом средство позволяет бороться с воспалениями, микробами, бактериями, болями, тревогой, стимулирует иммунитет. Надо заметить, что это эфирное масло гиперчувствительно, поэтому рекомендуется сначала протестировать его на небольшом участке кожи.





Чайное дерево





Листья чайного дерева отлично работают для избавления от простуды, кашля, облегчения ангины, кожных болезней, хорошо заживляет раны. Благодаря антибактериальному эффекту, эфирное масло позволяет убить вредную среду в ротовой полости. Часто его применяют для улучшения состояния кожи, избавляя её от высыпаний, красноты, раздражений.



