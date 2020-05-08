Леди Красота и здоровье
8 мая 20, 15:04
Как сделать антисептик своими руками
Существует простой рецепт изготовления антисептика из копеечных ингредиентов, имеющихся в любой аптеке. Сделав этот гель, вы обеспечите себя и свою семью препаратом надолго, поскольку можете получить сразу литр этого ценного продукта.
Вам понадобится:
этиловый спирт — 833 мл
перекись водорода — 42 мл
глицерин — 15 мл
Смешайте ингредиенты, добавив немного дистиллированной или хотя бы просто кипяченой воды. Количество воды определите исходя из нужной консистенции.
Разлейте полученный раствор в несколько небольших емкостей, носите с собой и не забывайте регулярно пользоваться. ВОЗ рекомендует обрабатывать руки антисептиком не менее 30 секунд, уделяя особое внимание области под ногтями.
Источник: https://telegraf.com.ua/