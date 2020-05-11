Яблочный уксус помогает от повышенного давления

Об этом, ссылаясь на проведенные исследования, пишет издание Express.





Высокое кровяное давление может долгое время не давать знать о себе. Между тем, не предпринимая никаких мер для нормализации давления, человек рискует столкнуться с серьезными осложнениями, например, сердечным приступом, инсультом.





К счастью, еда и напитки могут эффективно помогать бороться с повышенным давлением, одним из них является яблочный уксус.





«Введение яблочного уксуса в ежедневный рацион позволяет добиться снижения давления и сокращает риск серьезных осложнений для здоровья», — приводится в Express мнение экспертов.





Имеющиеся данные говорят, что его употребление помогает в случаях многих болезней и состояний, включая расстройство желудка, высокий уровень холестерина, боль в горле, регенерация тканей после ран. В прошлом яблочный уксус использовался в растворах для мытья рук, чтобы предотвратить инфекцию из-за контакта с ними.





Сегодня некоторые исследования показывают, что он может играть ключевую роль в поддержании низкого артериального давления. Этот эффект ученые связывают с действием кислоты, основного компонента яблочного уксуса.





Этот продукт также можно использовать для снижения веса, что дополнительно способствует снижению артериального давления, констатируют ученые.





Было проведено исследование с участием 144 взрослых добровольцев с ожирением, которые ежедневно употребляли одну столовую ложку уксуса, две столовые ложки или напиток плацебо. Участникам было сказано ограничить потребление алкоголя, но придерживаться своего обычного питания. В итоге люди, потреблявшие ежедневно одну столовую ложку уксуса, потеряли в среднем 2,6 фунта веса, употреблявшие две столовые ложки — 3,7 фунта.





«Сам по себе яблочный уксус может быть сложным в усвоении продуктом, но его можно добавлять в другие блюда, чтобы облегчить процесс переваривания. Им можно сбрызнуть мясо, овощами, добавить в смузи, смешать с оливковым маслом и зеленью для заправки салатов или добавить в чай, смешанный с небольшим количеством меда», — дали специалисты совет о том, как его употреблять.





По их мнению, суточная доза уксуса может составлять три чайных ложки в концентрации от 3 до 9 процентов.



