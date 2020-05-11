Укрепить ногти: инструкция здоровых и красивых пальцев

Ногтевой пластиной называют видимую часть ногтя, которая располагается от зоны роста до свободного края. Зона роста, или матрикс, располагается под кожей, там же формируются клетки-онихобласты. Ногтям не нужно питание, его требует лишь зона кутикулы. Разберемся, как укрепить ногти, причины возникновения проблем, способы улучшения состояния пластины и нужные витамины.





Причины проблем с ногтями





Нормальные ногти должны быть гладкими, неуплотненные с розовой окраской. Если же они меняют окрас, форму, становятся ломкими и хрупкимм, ногтевая пластина частично либо полностью отходит от фаланги пальца.





Это может быть связано с:





неправильным уходом за ногтями рук и ног;

несоблюдением правил гигиены;

наличием инфекционного или паразитарного заболевания в организме;

травмами;

регулярным разрушающим воздействием вредных веществ;

врожденной аномалией, которая может проявиться лишь со временем;

заболеванием систем органов – сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной;

возрастным изменением в организме - например, желтизна или хрупкость;

развитием недоброкачественной опухоли.





Также, если вдруг на ногтях были замечены глубокие бороздки – значит, ногти поразил дрожжевой грибок. Желтизна, расслаивание, ломкость – все это является следствием серьезных болезней, нарушения обмена веществ, контакта с химическими средствами и плохой обуви.





Когда стоит задуматься об укреплении ногтей?





Начинать укрепление ногтей нужно уже сегодня. Первые признаки возможной аномалии можно проследить в:





Ломкости и мягкости. При отращивании ногтей они ломаются или очень сильно гнутся, позже - обламываются. При этом человек мог бережно относиться к ногтям, избегая абразивных средств. В основном, это происходит из-за того, что ногтевой пластине тяжело удерживать длину.

Белых «прожилках» на ногтевой пластине, что является сигналом организма о нехватке кальция.

Расслоении. Этому способствует частый контакт рук со средствами бытовой химии, щелочными растворами, горячей водой.

Не обязательно ждать этих “звоночков”, лучше проводить постоянную профилактику и поддерживать ногти в нормальном состоянии. Рассмотрим, как укрепить ногти после наращивания акрилом, базой или полигелем.





Как укрепить ногти в домашних условиях





Некоторые витамины и микроэлементы способствуют прочности и поддержанию здоровья ногтей. Большинство из них можно найти на прилавках в супермаркете. Итак, как укрепить ногти дома: основные витамины и где их найти:





Биотин - поднимают эластичность и прочность ногтей. Помимо этого, улучшается состояние волос и кожи. Рекомендуется съедать 30 мкг ежедневно. Биотин можно отыскать в субпродуктах (особенно печени), яичном отварном желтке, кисломолочных продуктах (йогурте, твороге, сметане), лососе и миндале. Для удобства можно просто приобрести эту добавку в аптеке. Перед этим нужно посоветоваться с лечащим врачом.





Фолиевая кислота (витамин В9) и витамин В12, которые помогают ногтям расти быстро и увеличивают их крепость. Эти элементы играют важную роль в выработке эритроцитов, которые отвечают за доставку кислорода ко всем органам и тканям, включая ногтевую пластину. Для попадания в организм фолиевой кислоты нужно употреблять листовую зелень, клубнику, черную смородину, орехи и морепродукты. Витамин В12 можно найти в печени, жирной рыбе, говядине и куриных яйцах.





Железо - важный микроэлемент для выработки гемоглобина. Гемоглобин - белок крови, отвечающий за доставку кислорода к тканям. Чтобы насытить организм железом, нужно включить в рацион мясо, рыбу, печень, капусту, чечевицу, сухофрукты и орехи.





Магний - элемент, участвующий в синтезе белка, который критически необходим для нормального роста ногтя. Найти его можно в цельнозерновом хлебе и кашах, шпинате, капусте, орехах (миндале и арахисе) и киноа.





Омега-3, которая отвечает за активный рост и стойкость ногтей. Для попадания этого элемента в организм нужно включить в рацион жирную рыбу, льняное масло, грецкие орехи, яйца и семена чиа.





Витамин С, отвечающий за производство коллагена, который в свою очередь улучшает эластичность и прочность всех тканей. Для увеличения количества этого витамина в организме нужно кушать клубнику, черную смородину, петрушку, укроп, капусту и сладкий красный перец.





Цинк, который отвечает за деление клеток - рост ногтевой пластины. С его помощью ногти растут быстро и становятся крепкими. Найти элемент можно в животных белках (мясе, птице, рыбе, яйцах), бобовых, орехах (особенно миндале)





В основном, человек употребляет все эти микроэлементы. Но если есть недостаток какого-то витамина, нужно восполнить недостающее.





Правильное питание

Все проблемы начинаются в неправильного рациона человека. Этот случай - не исключение. Для того, чтобы ногти были крепкими и здоровыми, необходимо следить за рационом. В ежедневном меню должны присутствовать продукты, описанные выше.





Щитовидная железа и ее своевременное обнаружение

Часто проблемы с этим заболеванием негативно влияют на состояние ногтевой пластины. Для предотвращения болезни нужно регулярно посещать эндокринолога, который выявит его на ранней стадии.





Правильный маникюр

Маникюр - дело хорошее, но переусердствовать с ним нельзя. Проводить процедуру нужно не более одно раза в 2-3 недели. Обязательно нужно исключить ацетон, так как он способствует расслаиванию и ломкости ногтей. Можно заменить специальным средством для снятия лака.





Правильный уход

Витамин Е - уникальный элемент, который помогает сохранять хороший внешний вид ногтей и укрепляет их. Он содержится в кремах, эфирных маслах и специализированных лаках. Если вы не доверяете фабрикам, можно использовать пчелиный воск - просто кладезь этого вещества.Ежедневные ванночки с морской солью, йодом и маслами, массаж рук также помогут сохранить не только отличное состояние ногтей, но и смягчить кожу рук.





Резиновые перчатки

Бытовая химия невероятно пагубно воздействует на ногти. Поэтому во время мытья посуды, полов и подобного, нужно не забывать об использовании резиновых перчаток. Кстати, вода из-под крана тоже не лучший друг кожи рук и, соответственно, ногтей.





Витаминные комплексы

Сложно сформировать свой рацион так, чтобы поступали все необходимые вещества в необходимом количестве. Поэтому обладательницы тонкой и ломкой ногтевой пластины нуждаются в мультивитаминном курсе. Перед приемом витаминов лучше проконсультироваться с врачом.





Как укрепить ногти акриловой пудрой





Акриловая пудра – материал синтетического происхождения, обладающая высокими термопластичными свойствами. Для косметических целей выпускается в порошкообразной вариации. Для того, чтобы правильно выбрать акриловую пудру, необходимо определиться с целью использования. Если человек хочет укрепить свою ногтевую пластину, тогда необходимо остановить свой выбор на прозрачном порошке. Для дизайна выбирается интересующий цвет.





Маски





Маска выравнивает и укрепляет ноготь, улучшает его состояние и внешний вид. Рассмотрим лучшие рецепты, которые помогут за быстрое время сделать ногти красивыми и ухоженными:





- Перемешанное яйцо с медом разогреть в микроволновке, добавить оливковое масло и нанести на руки, кутикулу. Смыть нанесенное нужно разогретой кипяченной водой через полчаса. Смесь поможет в том, как укрепить ногти на руках.

- Смешать масло авокадо, оливковое, аргановое, касторовое и миндальное (можно выбрать 2-3 вида) и нанести. Дальше все как в предыдущем методе. При желании можно добавить капли лимонного сока.

- Перемешать красный перец - стимулятор роста - и жирный крем для рук, намазать на руки на 10-15 минут, потом смыть водой.

- Растолченные таблетки Кальция перемешать с водой до получения однородной кашицы и нанести на ногти (15 минут достаточно) вместе с кутикулой.

- Для отбеливания ногтей отлично подойдет зубная паста. Ее нужно смешать с соком лимона, пищевой содой и зубной (обязательно белой) пастой в пропорции 2:1:2. - Смесь наносится на 15-20 минут, при этом нельзя задевать кутикулу.





Делать маски достаточно 1 раз в неделю. Каждый раз можно использовать новый рецепт и экспериментировать, смотря на полученный результат, понимать свой организм и влияние масок.





Как укрепить ногти с помощью лимона





Этот продукт укрепляет ногтевую пластину, бережно ухаживает за кожей вокруг ногтя, прекрасно отбеливает ногтевую пластину, делает ее стойкой, придает блеск и предотвращает расслаивание.





Для отбеливания ногтей идеально подойдет лимонно-уксусная ванночка. Для процедуры понадобятся: 2 столовых ложки лимонного сока, 3 столовых ложки уксуса и полстакана теплой воды. Ногти нужно погрузить в состав примерно на 10 минут. После проведенной процедуры, обязательно нужно ополоснуть руки водой и смазать кремом.





Как укрепить ногти после гель лака: втирания





Этот метод помогает улучшить общее состояние ногтей, предотвращает ломкость и активизирует рост. Есть несколько способов втирания. Самым простым из них является использование ежедневного крема для рук ( лучше выбирать для жирной кожи). Перед сном нужно аккуратно втирать небольшое количество крема ежедневно во все ногти на протяжении 10 секунд. Смывать средство не нужно. Вместо крема можно пользоваться оливковым, миндальным, аргановым и кокосовым маслом. В них содержится большое количество питательных для кожи и ногтей веществ.





Массаж для улучшения кровообращения





Помочь в улучшении кровообращения и здоровья ногтей может самый простой массаж. Проводится он 2-3 раза в день по 10-12 минут. Делать это можно в любое свободное время - даже в перерыве на работе. Главное, чтобы руки были чистыми. Как правильно его делать: начинать с кончиков пальцев (при этом захватывать ноготь и кутикулу), потом - переходить к рукам, легко и медленно массируя. Можно увеличить эффективность этой процедуры, используя крем, миндальное и кокосовое масло.





Как укрепить ногти полигелем





Перед нанесением нужно провести чистый маникюр. Если нужно, протереть ноготки дегидратором. На сухие ногти можно не наносить праймер, на влажные - распределить очень тонким слоем. Через минуту можно наносить базу, после чего нужно просушить ногти в лампе. Кисточка увлажняется в специальной жидкости, состав нанести на ноготь как при наращивании.





Распределить акригель для укрепления ногтей, начиная от кутикулы и заканчивая свободным краем пластинки. Свести слой необходимо почти в ноль. При этом излишки, собирающиеся у края ногтя, можно убирать, если состав плохо тянется, смочить кисть в жидкости. Набрав побольше клинсера на кисть, слой полигеля нужно выровнять, убирать лишние шероховатости и неровности.





Такой же метод применяется в том, как укрепить ногти гелем и как укрепить ногти базой.





Укрепляющие ванночки для ногтей





Для быстрого роста и укрепления ногтей можно пользоваться домашними ванночками - существует большое количество рецептов, выбрать можно любой. Тут важно следовать правилам при проведении процедуры, чтобы не ухудшить состояние ногтевой пластины. Итак, принципы проведения ванночек:





Регулярность. При укреплении нужно постоянно проводить процедуру для того, чтобы добиться не только визуального, но и внутреннего эффекта. Лучше пользоваться полным трехмесячным курсом, делая ванночку 2-3 раза в неделю. Можно больше, если это предполагает рецепт.

Определиться с типом кожи - от этого зависит выбор компонентов для создания ванночки. Если у человека индивидуальная непереносимость - нужно исключить аллергические продукты из состава. В основном, это - мед и фрукты.

Не проводить процедуру с использованием соли, если на руке присутствуют царапины и раны.

Проводить ванночки не более 25 минут. Если человек является обладателем нежной кожи, время процедуры нужно сократить до 15 минут, не более, особенно если в составе присутствует соль.

После проведения процедуры нужно наносить увлажняющее средство - крем или масло. Это поможет восстановить кожу рук и поверхность ногтей.

Следить за температурным режимом воды. Самый оптимальный вариант - 36-38 градусов Цельсия. Так, кожа распарится, но компоненты не потеряют полезные свойства.

Теперь, когда известны правила проведения, разберемся, как укрепить ногти чтобы не ломались и не слоились.





C морской солью





Поваренная и морская соль – ценный природный минерал, содержащий большое количество натрия. Укрепление ногтей – процедура, восстанавливающая структуру пластины и стимулирующая ее рост. Универсальный вариант, в котором применяется морская соль. Можно просто размешать соль с теплой водой и окунуть в нее руки. Есть много других вариаций. Фаворитом считается ванночка с добавлением сливок. Приготовить ее можно в домашних условиях:





Столовую ложку соли смешать со стаканом сливок, массу слегка подогреть.

Погрузить в раствор руки.

Через 12 минут смыть проточной водой.

Такие процедуры оказывают профилактическое действие, предотвращают ломкость.





C йодом





В отношении косметологической ценности йода, главную роль здесь играет сырье, из которого его изготовляют – морские водоросли. Их богатый полезными веществами состав благотворно влияет на ногти, оказывая укрепляющее действие.





Для приготовления нужно обзавестись морской солью, йодом, чистой водой, глубокой емкостью и салфеткой.





Алгоритм:





Подогреть воду до комнатной температуры.

Добавить в нее соль и размешать до частичного растворения.

Добавить йод (2-3 капель будет достаточно).

Поставить емкость на салфетку и погрузить ногти.

Ждать 20-25 минут, после чего вынуть и промокнуть салфеткой.

После процедуры нужно не забыть смазать руки жирным кремом. Идеальным решением будет провести ванночку на ночь. Ванночку можно проводить перед тем, как укрепить ногти акрилом.





С маслом





Масляно-солевой рецепт подходит тем, кому требуется быстро восстановить ногтевые пластины после неудачного наращивания, например, или травмы. Для приготовления нужно подготовить любые эфирные масла (достаточно трех видов), морскую мелкую соль и теплую воду. Алгоритм приготовления:





Перемешать масла (хватит пары капель каждого).

Добавить 2 ч.л. соды.

Залить 250 мл воды.

Тщательно перемешать.

В полученную ванночку нужно опустить пальчики на 20 минут.





Молочно-медовая

Для данного рецепта потребуется немного больше компонентов. Нужно подготовить:





молоко - 400 мл;

какао-порошок (30 г);

любой мед (30 г).

Способ приготовления: подогреть молоко и размешать в нем мед с какао. Такую ванночку лучше всего использовать перед сном. Она успокаивает не только кожу рук, но прекрасно восстанавливает ногтевую пластину. Есть еще один рецепт приготовления, для которого понадобится:





молоко - 400 мл;

мед - 2 ст.л.;

растительное масло - 250 мл;

масло виноградных косточек - 20 капель.

Эту маску лучше всего делать зимой или весной, когда кожа страдает от недостатка увлажнения и авитаминоза. Это самый эффективный и мощный способ восстановления кожи рук.





Как укрепить ногти изнутри

Помимо вышеописанных витаминов, немаловажную роль играет витамин А, укрепляющий ногтевую пластину. Он содержится в:





броколи - улучшает состояние ногтей, содержит полезные микро и макроэлементы и другие полезные вещества;

куриных яйцах - содержат биотин, который способен увеличить прозрачность и эластичность ногтевой пластины, а также укрепить ее при расслоении;

морковке (содержится железо, которое способствует укреплению ногтей);

миндале и грецком орехе (марганец, селен и медь способствуют укреплению структуры ногтя).

Помимо этого, витамин А содержит рыба, печень, шпинат, молоко, красные овощи. Не стоит также забывать о витаминных комплексах. Они насытят ваш организм всеми нужными витаминами.





Салонные процедуры





Спа-маникюр

Отлично подойдет для тех, кто хочет расслабиться и одновременно получить максимум пользы. Комплекс используемых средств подбирается полностью исходя из пожеланий клиента. Есть много разновидностей процедуры, например, омолаживающий, увлажняющая и укрепляющая. На деле это не просто маникюр, а набор процедур, начинающийся с ванночек и заканчивающийся пилингами и увлажняющими масками для рук.





Покрытие биогелем

Биогелем называется особый вид покрытий маникюрного назначения, разработанный на основе компонентов природного происхождения, таких, как протеин, кальций, смола тикового дерева. Он не мешает ногтям “дышать”, а также позволяет им расти длинными. Для полного восстановления ногтей понадобится 3-4 процедуры, но уже после первого нанесения вы увидите положительную динамику.



