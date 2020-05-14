Продукты, которые выгоднее делать своими руками

Сахарная пудра





Любители пончиков и булочек с повидлом обязательно нередко пользуются сахарной пудрой, вот только под рукой она бывает не всегда. А, чтобы лишний раз не бежать в магазин, ее можно приготовить самостоятельно. Для этого потребуется только сахар – достаточно перемолоть его в кофемолке в течение пары минут.





Сахар и кофемолка или блендер - и проблема решена.





Совет: для того, чтобы исключить попадания в готовый продукт неразмолотых кристаллов сахара, пудру при пересыпании в емкость для хранения или на выпечку следует просеивать через сито.





Шоколадная стружка





Еще один продукт, который можно найти в магазине, однако его стоимость порой откровенно пугает. Конечно, гораздо проще сделать ее самим. Самым распространенным "инструментом" для этого процесса является терка, однако можно использовать овощечистку.





Совет: для того, чтобы получить мелкую стружку, подойдет холодная плитка шоколада, а вот для крупных лепестков прогрейте сладость в микроволновке в течение 10 секунд.





Ванильный экстракт





Одним из самых недешевых продуктов для выпечки можно считать ванильный экстракт. А ведь и его можно приготовить в домашних условиях, и получится от не хуже магазинного.





Чтобы приготовить ванильный экстракт, понадобиться всего два ингредиента: один стручок ванили и 30 мл рома или водки. Стручок заливается алкоголем и настаивается не меньше месяца - после экстракт готов к использованию.





Ароматизированный сахар





Еще один продукт, который не редко применяется для приготовления выпечки – это ароматизированный сахар. И хотя его можно найти в магазинах, но цена на него кусается. А ведь чистый продукт отлично поддается ароматизации, поэтому его вполне реально изготовить в домашних условиях.





Так, для "обогащения запахом" сахара в него можно поместить стручок ванили и оставить на несколько дней. Другим же продуктом для ароматизации может быть также цедра цитрусовых фруктов или мята.





Шоколадная паста





Любимый миллионами взрослых и детей лакомство – шоколадная паста – бывает не всем по карману. Кроме того, порой состав магазинного продукта вызывает вопросы относительно безопасности его употребления.





Гораздо полезнее будет приготовить шоколадную пасту дома. Благо, ресурсы Интернета полнятся сотнями рецептов этой сладости на любой вкус. Кроме того, к процессу создания лакомства можно привлечь детей, что станет отличным занятием для всей семьи.



