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Леди
Красота и здоровье
15 мая 20, 12:43
Утром или вечером: когда лучше употребить кефир
кефир
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Если регулярно пить кефир, процесс похудения пойдет быстрее.
Оказывается, важно время, когда мы пьем кефир. Например, выпивая его утром и вечером, можно избавиться от 1-3 кг в неделю. Конечно, при условии здорового питания в целом.

Если выпиваете кефирчик утром, то улучшаете аппетит в течение дня. Нервная система будет работать как часы, а организм запасется энергией. Еще кефир с утра поможет устранить неприятный запах изо рта.

Если выпьете кисломолочный напиток вечером, то налаживаете пищеварение, помогаете микроэлементам усваиваться. Кефир на ночь утолит чувство голода, поможет выспаться.

Что добавить в кефир, чтобы худеть еще быстрее?

Кефир помогает убрать лишний жир из области живота, а если в него всыпать щепотку корицы – заметите снижение аппетита и улучшение пищеварения. Такой "коктейль" хорош для склонных к перееданию.

В кефир полезно добавлять куркуму, имбирь, щепотку красного острого перца. Это не только притупит голод, но и подарит организму витамины.

Чтобы обогатить кефир клетчаткой, добавляйте в него молотые семена льна, плоды шиповника, сухофрукты. Так сделаете напиток полноценным блюдом.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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