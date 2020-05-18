Как правильно питаться весной, чтобы похудеть к лету

Зелень всех мастей





Если первые овощи еще дозревают в теплицах, то зелень буйно прорастает из пригретой почвы: листья салата, черемша, петрушка, кинза, шпинат и укроп. В них содержатся витамины из А, С, РР и группы В, а это лучшая подмога ослабленному холодами иммунитету. Происходит разгон пищеварения за счет клетчатки, уходят лишние килограммы.





Гулять на весеннем солнышке, проводить зарядку на свежем воздухе и наслаждаться пробежками по проснувшемуся лесу поможет сельдерей. Да-да, и стебель, и корень сельдерея содержат необходимые аминокислоты и витамин K, которые укрепляют мышечную ткань и держат ее в тонусе. Без этого любые тренировки даются с трудом.





Первые корнеплоды





Молодая картошка, как мы уже сказали, тепличная, и с ней нужно подождать. А вот сладкий редис — то, что нужно! Его калорийность — всего 16 ккал на 100 г, он содержит много клетчатки, а потому особенно эффективен в борьбе с лишним весом. Корень петрушки также принесет много пользы и пробудит тело от зимней спячки.





Детоксикация





Теперь, когда вы знаете, как важна весенняя зелень, самое время ее применить! Любое весеннее оздоровление с целью потери набранных килограммов стоит начать с детокса. Зимой в организме скапливается слишком много токсинов, а потому стоит включить в рацион как можно больше растительной пищи и коктейлей на ее основе.





Смузи





Ничто так не пробуждает организм, как смузи из шпината. Достаточно пары яблок, пусть и не весенних, и пара стаканов свежих листьев чудесного растения. Шпинат начинает быстро зреть уже с момента таяния первых снегов, а через 15 дней его уже собирают.





Пшеница с лимонным соком — удачный выбор для тех, кто хочет побороть зимний авитаминоз за считаные дни.





Первая окрошка





Для этого простого блюда даже не нужно ничего разогревать. В 500 мл нежирного кефира нарежьте 1 огурец, 100 г редиски, 100 г отварного куриного филе и одно вареное яйцо. Посолите по вкусу, добавьте укроп и подавайте с хлебом с отрубями.





Зеленый борщ на обед





Итак, вам понадобится пол-литра куриного бульона и всего одно отварное яйцо. Для вкуса добавьте обжаренный без масла лук и морковь, а также немного картофеля. Главные роли на себя возьмут щавель и укроп. Этот супердиетический супчик очень сытный, рекомендуем попробовать.





Большое количество солнечных дней и много энергии идеальны для долгих прогулок на свежем воздухе. Что уж говорить о диете. Организм и сам спешит избавиться от лишнего, нужно только немного ему помочь.



