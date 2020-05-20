Лучшие продукты от целлюлита

Жирная морская рыба





Возникновение целлюлита может быть вызвано недостатком жирных кислот в рационе. Лучше всего их искать в жирной морской рыбе, богатой аминокислотами омега-3, которые способствуют укреплению клеток кожи, улучшают ее структуру и эластичность. Ко всему прочему, рыба содержит в себе белок, который является оружием номер 1 против "апельсиновой корочки". Выберите на ужин океанскую сельдь, скумбрию или сардины, приготовьте их на пару. Это поможет не только визуально уменьшить целлюлит, но дать организму много полезных веществ.





Лимон





Цитрусовые продукты способны уменьшить воздействие углеводов на тело. Благодаря им углеводы усваиваются быстрее и преобразуются в сахар, что позитивно влияет на уровень инсулина в организме. Также эти продукты способны очистить печень, а этот фактор крайне важен для поддержания нужного уровня эстрогена в теле. Выдавите немного сока лимона в салат не только для аромата, но и для здоровья.





Красное вино





Большое количество алкоголя ведет к увеличению целлюлита. Однако есть приятное исключение в виде одного бокала красного вина. Оно способно улучшить ваше кровообращение и вывести шлаки из организма. Главным тузом этого напитка является такой компонент, как резерватол, который участвует в синтезе коллагена. В свою очередь, именно коллаген делает кожу гладкой и эластичной. Именно поэтому красное вино часто употребляется не только, как напиток, но и как один из ингредиентов косметической продукции против целлюлита.





Куриная грудка





Постное мясо, например, куриная грудка без кожи, отлично подходит для нормализации уровня инсулина. Также белок является одним из важных компонентов при строении мышечных клеток. Чем больше белка мы будем употреблять в пищу, тем больше будет строительного материала для наших новых мышц, а следовательно, сгорит большое количество жира.





Лук и чеснок





Лук и чеснок уже давно известны своими целебными свойствами. Они тоже способны снизить уровень инсулина. Лучше всего потреблять эти продукты сырыми, добавляя их в салаты. Это поможет вывести лишние шлаки и токсины из организма. Ко всему прочему, так вы сумеете поддержать ваш иммунитет в форме.





Сыр





Сыры, а в особенности сыры с плесенью, богаты конъюгированной линолевой кислотой (CLA). Это соединение помогает снизить уровень эстрогена естественным образом. Вы можете найти CLA в продуктах, основанных на коровьем молоке, таких как масло, сыр и молоко. Но в большом количестве эта кислота содержится именно в сырах. Однако будьте бдительны, CLA может увеличить риск увеличение инсулина у лиц, страдающих ожирением.





Спаржа





Длительный стресс может повысить уровень жиров в вашем организме, что может привести к образованию целлюлита. Для того, чтобы избавиться от плохого настроения, добавьте в ваш рацион спаржу. Она содержит в себе фолиевую кислоту, которая эффективно помогает бороться со стрессом. Ко всему прочему этот компонент способен улучшить жировой и углеводный обмен в организме.





Вишня





Вишня хороша тем, что отлично контролирует ваш инсулин. Эта ягода имеет низкий гликемический индекс, благодаря чему сахар в крови не повышается, в отличие от других фруктов. Вишня также является одним из важнейших источников фолиевой кислоты, о важности которой мы говорили не раз.





Огурцы





Одна из причин возникновения целлюлита — это недостаток жидкости в организме . Помимо воды, которой нужно употреблять не менее 2 литров в день, добавьте в ваш ежедневный рацион пищу, богатую водой. Например, огурец, который на 90% состоит из нее. Если вы хотите больше разнообразия, то обратите внимание на такие продукты, как сельдерей, арбуз, капусту и помидоры.





Зеленый чай





Зеленый чай известен тем, что содержит в себе различные антиоксиданты. Один из них — теобромин, который стимулирует выброс накопленного жира, что помогает бороться с целлюлитом.





Этот напиток также ускоряет метаболизм, в результате чего происходит быстрая потеря веса.



