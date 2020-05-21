Почему не исчезает чувство голода: причины

Причина 1: недостаточно плотный завтрак





Медики и диетологи единогласно утверждают, что завтрак является самым главным приемом пищи. Нет ни одной причины им не верить. К сожалению, не все люди находят утром время для того, чтобы позавтракать, а между тем именно завтрак на 30% повышает трудоспособность и дает заряд необходимой энергии. Если завтрак получился плотным и полезным, то в течение дня чувство голода будет мучить не так сильно, а на обед и ужин вы съедите гораздо меньше.





Ученые из Тасманского научно-исследовательского института Мензис и вовсе установили, что тот, кто регулярно завтракает и не пропускает утренний прием пищи, реже страдает от болезней сердечно-сосудистой системы, диабета. Идеальный завтрак должен содержать молочные продукты, каши, яйца и другую полезную пищу. Больше секретов идеального завтрака вы можете найти в материале.





Причина 2: неправильное питание





Если вы не соблюдаете простых правил питания, то можете не удивляться постоянному ощущению голода. Организм чувствует дефицит веществ, жизненно необходимых для его нормальной работы: белков, жиров, углеводов, витаминов, клетчатки, микроэлементов. Ешьте больше овощей и фруктов, молочной продукции, злаков. Помните, что в вашем рационе должно быть 3 полноценных приема пищи и 2 перекуса (о секретах правильного перекуса можно прочитать в материале).





Это поможет не переедать, и вас не будет беспокоить чувство голода. Кроме того, обязательно пейте много воды и не ешьте за 3-4 часа до сна.





Причина 3: нехватка воды в организме





Медики советуют выпивать взрослому человеку 1,5-2 литра воды в день. Это должна быть именно вода, а не сладкая газировка, чай, кофе или пакетированные соки. Вода помогает выводить шлаки и токсины из организма, а также доставляет питательные вещества и кислород в клетки. Это неотъемлемый пункт в программе правильного и здорового питания.





Нехватка воды в организме или обезвоживание сравнимы по ощущениям с чувством голода. Именно поэтому обыкновенную жажду зачастую путают с голодом. Понять это очень просто. Если вы только что поели, но не чувствуете насыщения, перед тем как притронуться к добавке, выпейте стакан воды. Вот увидите, дополнительная порция вам уже не понадобится.





Причина 4: в вашем рационе отсутствует чай





Чай без сахара помогает избавиться от чувства голода, особенно если он зеленый с листиком мяты. Это к тому же отличный тонизирующий и освежающий напиток. Ни один другой чай так не нейтрализует чувство голода. Благодаря наличию полифенолов в своем составе зеленый чай увеличивает теплообмен и даже способствуют похудению. Зеленый чай также обладает высокими антиоксидантными свойствами, что повышает стрессоустойчивость и предотвращает болезни сердца.





Причина 5: отсутствие в рационе листовых овощей





Зеленые овощи богаты клетчаткой и содержат много воды, что позволяет сохранять ощущение наполненного желудка в течение более длительного времени. Кроме того, листовые овощи являются богатым источником витаминов группы В, которые помогают бороться со стрессом, депрессией и лишним весом. А большое содержание витамина К помогает организму регулировать уровень инсулина и тем самым контролировать метаболизм. Шпинат, салат ромен, айсберг – это могут быть абсолютно любые салаты на ваш вкус.





Причина 6: неправильно подобранная диета





Любая диета — стресс для организма. Он прекращает получать привычные и зачастую такие необходимые для нормальной жизнедеятельности вещества и включает защитную функцию: накапливает жировой запас. Как следствие, есть хочется чаще и больше. Особенно часто это встречается в том случае, если диета подобрана неправильно и не отвечает основным особенностям вашего организма.





Обычно чувство голода обостряется во время низкоуглеводных диет. Организм голодает, недополучает энергию и требует ее. Если вы по каким-то причинам не можете отказаться от такой диеты, то включите в свой рацион как можно больше овощей и фруктов, а также злаки. Но помните, что наиболее эффективный способ не только избавиться от лишнего веса, но и быть здоровым – это правильное питание и физическая активность.





Причина 7: проблемы со здоровьем





Иногда постоянное чувство голода играет роль особого маячка, который организм посылает, пытаясь сообщить о проблемах со здоровьем. Например, это недостаток витаминов и микроэлементов. Также одной из причин чувства голода могут быть генетические нарушения: может произойти сбой в работе гена, отвечающего за передачу в мозг сигнала о насыщении. При таких нарушениях под угрозой находится не только фигура, но и общее здоровье человека. Решить эту проблему самостоятельно невозможно, следует обязательно обратиться за консультацией к специалисту.





Есть еще одна нерешаемая без помощи врачей проблема, провоцирующая чувство голода, — это психические расстройства. В роли катализатора выступает стресс, нервные расстройства, депрессии. Есть и ряд других причин, влияющих на колебание аппетита, — например, гормональные нарушения. В любом случае, если чувство голода не покидает вас довольно длительное время и при этом вы соблюдаете все правила питания, то это повод обратиться к врачу.





Причина 8: влияние психологических факторов





Следует признать, что зачастую мы едим только потому, что нам скучно. Работа за ноутбуком, просмотр телевизора, чтение книги в уютном кресле – кто из нас хоть раз не грешил и не прихватывал за компанию тарелочку со сладостями? Решить проблему можно, пересмотрев свое отношение к еде. Мы едим для того, чтобы восполнить силы и энергию, а прием пищи – это физическая потребность, которая, конечно, может быть и приятной, но самое главное – должна быть полезной.





Есть ряд психологических трюков, которые помогают обмануть организм. Один из приемов – заменить большие тарелки на маленькие. Порция сократится, и ваш организм будет думать, что он получил достаточно пищи, раз тарелка уже пуста. Также пообещайте себе, что вы едите только в пределах кухни. Поверьте, количество ненужных перекусов заметно сократится. Работает и известное, эффективное правило: ешьте медленно, а пищу тщательно пережевывайте. Тогда у организма будет достаточно времени, чтобы передать в мозг сигнал о насыщении.





Причина 9: повышенная умственная деятельность





Важным обстоятельством является то, что чувство голода вызвано потребностью мозга, а не является физиологической потребностью всего организма. Именно мозг подает сигнал, требуя организм восполнить недостающую энергию. Чувство голода, вызванное умственной деятельностью, легко поддается коррекции повышением уровня глюкозы в крови. Прочие продукты для насыщения в данном случае окажутся неэффективными.





Организм, не получив достаточного уровня глюкозы, совсем скоро запросит добавки для восполнения недостающих элементов. Наилучшими источниками глюкозы для мозга станут крахмалистые углеводы: рис, хлеб, прочие зерновые продукты, орехи, бобы, картофель, кукуруза.





Причина 10: отсутствие физической активности





Если вы ведете малоподвижный образ жизни и не дружите со спортом, то будьте готовы к тому, что это косвенно скажется на протекании энергетического обмена в клетках и усвоении глюкозы. При потреблении большого количества пищи стенки желудка растягиваются, для насыщения ему необходимо больше пищи. Если при этом имеет место низкая двигательная активность, энергия не расходуется, организм делает запасы. Это может даже привести к психическим расстройствам и дисфункции мозговых центров, отвечающих за чувство голода и насыщение. Кроме того, гиподинамия вызывает скуку, что провоцирует желание жевать от нечего делать.





Причина 11: нарушенный режим сна





Американские ученые провели исследование, в котором приняли участие 68 тысяч человек. Результаты, которые они получили, говорят о том, что люди, которые спят 7-8 часов, менее склонны к набору веса и ожирению, чем те, кто спит по 5-6 часов. Именно поэтому недосып является одной из основных причин возникновения чувства голода. Гормон лептин отвечает за аппетит, а нарушение сна, недостаточное количество часов, проведенных в постели, замедляет процесс его выработки. Организм пытается восполнить нехватку лептина за счет пищи. Как результат – постоянное и неконтролируемое чувство голода.





Если ноги понесут вас перед сном к холодильнику, смело меняйте направление и отправляйтесь на пешую прогулку. Даже десятиминутная прогулка поможет избавиться от чувства голода. Будьте здоровы, не оставляйте шансов чувству голода!



