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Леди
Красота и здоровье
21 мая 20, 12:32
Как бороться с варикозом: спасительный рецепт
варикоз
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Врачи поделились лучшим проверенным рецептом мази от варикоза.
Вы, наверное, все слышали о варикозе, а кто-то даже с ним столкнулся. Болезнь – не из приятных с ужасными последствиями. Раскрываем настоящий бабушкин рецепт от варикоза. Читаем и записываем.

70 г вазелина и 20 г ланолина разогреть в эмалированной посуде, добавить 10–15 г измельченного прополиса и поставить в большую емкость с горячей водой, помешивать смесь стеклянной или деревянной ложкой в течение 10–12 минут.

Процедить в стеклянную посуду.

В течение недели настаиваем получившуюся смесь в прохладном темном месте.

Остывший и загустевший крем готов к употреблению.

По рецепту бабушки рекомендуется наносить 2 раза в день тонким слоем на больные места и накрывать марлевой салфеткой в 4 слоя. Это отличное средство от варикоза!

Источник: https://telegraf.com.ua/
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