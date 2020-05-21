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Леди
Красота и здоровье
21 мая 20, 12:41
COVID-19 и пляж: как совмещать
пляж
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Узнайте, как безопасно ходить на пляж во время эпидемии коронавируса.
Даже лежать под приятными лучами нужно на расстоянии не менее полутора метра от других людей. Это верный способ не заразиться воздушно-капельным путем, пишет bustle.com.

Европа уже открывает пляжи для массовых посещений. Летом захотят отдохнуть у водоемов и россияне — если на то не будет запрета. Есть вероятность, что сразу большое количество людей устремится к теплому песочку.

"Дышать свежим воздухом полезно, но только вдали от других людей", — говорит клинический инструктор по медицине и иммунологии в Нью-Йоркском университете имени Лангона Таня Эллиотт. Эксперт дала несколько советов.

Выберите время, когда пляж не будет переполнен. Например, можно пойти туда рано утром.

Если окажется, что многие пришли в ранние часы, лучше развернитесь и прогуляйтесь в другом месте.

Вычислите день и время, когда на пляже минимум народа. Окунитесь, немножко позагорайте — и отправляйтесь домой. Не стоит брать с собой набор для пикника — иначе застрянете там надолго.

Старайтесь не ходить в общественные пляжные туалеты, не заглядывать в киоски с едой, даже если они открыты.

Не используйте пляж как место встречи с друзьями, которых давно не видели. Отдыхайте компанией в изолированном месте, где минимум посторонних.

А лучше — продолжайте ограничивать общение. Ослабление карантинного режима не значит, что теперь безопасно. Как можно реже контактируйте с людьми, встречайтесь только при большой надобности.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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