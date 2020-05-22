Продукты с высоким содержанием белка

Постная говядина





Чтобы нарастить мышцы, в первую очередь пригодится постная говядина. Она изобилует всем, что необходимо для роста мышц: железом, витаминами группы В и цинком.





И, что самое главное, в этом мясе полно белка с высоким уровнем аминокислот, который стимулирует рост мышц. Всего 85 граммов обезжиренной говядины обеспечат такое же количество белка, как 1,5 чашки бобов, но при этом в ней в 2 раза меньше калорий, что является хорошей новостью для тех, кто пытается сбросить вес.





Курица без кожи





Как и говядина, курица является хорошим источником белка: 110 граммов курятины содержат 36 граммов белка. Это важно для восстановления и поддержания мышц, а также для здоровья костей и поддержания веса в норме. Также, что немаловажно, существует множество способов приготовления курицы.





Зернистый творог





Немногие знают, что эта разновидность творога изобилует белком казеином (14 граммов в половине чашки). Казеин - это белок, который медленно переваривается, что делает его идеальным для поддержания роста мышц. Это хороший источник кальция, витамина B12 и многих других важных питательных веществ.





Яйца





Многие считают, что яйца вредны для здоровья, но это не так. Яйца содержат большое количество белка, 9 жизненно важных аминокислот, а также витамин D. В среднем яйце содержится 5,7 граммов белка.





Сывороточный протеин





Протеиновые добавки популярны в фитнес-индустрии, поскольку они обеспечивают удобный источник белка по доступным ценам. Бодибилдеры используют их по утрам и после тренировок. Одна порция содержит от 9 до 30 граммов белка, в зависимости от типа и бренда (поэтому обязательно нужно прочесть, что написано на этикетке). Сыворотку также можно добавлять к еде.





Рыба





В рыбе мало жиров, много белка и она богата основными жирными кислотами омега-3. В 100 граммах рыбы содержится от 19 до 36 граммов белка, в зависимости от вида рыбы. Омега-3 помогает избавляться от лишнего жира и обеспечивает надлежащее функционирование обмена веществ.





Миндаль





Миндаль - это популярные орехи, которые изобилуют питательными веществами, включая витамин Е, клетчатку, магний и марганец. В общей сложности десять орехов миндаля содержат 2,5 грамма белка.





Брокколи





Брокколи обеспечивает организм белком, хотя при этом совсем не содержит жира. Он также является богатым источником витамина А, фолиевой кислоты, калия и витамина С. В сочетании с продуктами, не содержащими аминокислоты, брокколи является здоровым источником дневной нормы (в одной чашке содержится 2,57 грамма белка).





Квиноа





Квиноа обладает высоким содержанием белка, а также содержит все 9 аминокислот, необходимых организму. Высокое содержание белка делает эти семена идеальным выбором, поскольку они не содержат холестерина и являются нежирным источником белка для веганов и вегетарианцев. В чашке приготовленного квиноа содержится 8,14 грамма белка.





Чечевица





Белок - это не единственное преимущество чечевицы. Половина чашки этих бобов содержат приблизительно 9 граммов белка, калий, железо, фосфор, цинк, никотиновую кислоту и фолиевую кислоту. Чечевица также уменьшает или предотвращает высокое кровяное давление.



