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Леди
Красота и здоровье
22 мая 20, 13:14
Как избавиться от веснушек в домашних условиях
веснушки
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Для некоторых людей веснушки на лице - показатель привлекательности, но сами обладатели веснушек так не считают.
Лимонный сок

Лимон - эффективный органический компонент, осветляющий веснушки и другие виды пигментации кожи. Обладает естественным отбеливающим воздействием, применяется в этих целях веками. Две-три чайных ложки лимонного сока нежно втирайте в веснушки кончиками пальцев, оставляйте на 10 минут, повторяйте дважды в день.

Алоэ Вера

Данное растение также сокращает уровень пигментации кожи. Можно использовать его и против веснушек, в этих целях эффективен свежий гель Алоэ Вера. Некоторое количество геля наносите на проблемные зоны лица, оставляйте на 15 минут и смывайте холодной водой. Рекомендуется повторять это один раз в день.

Кефир и овсянка

Компоненты в кефире увлажняют кожу. Бутылочку с этим напитком можно найти почти в любом холодильнике. Что до овсянки, у неё тоже множество преимуществ в деле ухода за кожей. С помощью смешивания двух компонентов изготовьте густую пасту, нанесите на лицо и оставьте на 15 минут. Смывайте теплой водой, наносите дважды в неделю для достижения наилучших результатов.

Миндальное масло

Миндаль богат витаминами А и Е, нежно ухаживающими за кожей и уменьшающими пигментацию. Две-три капли миндального масла рекомендуется нагреть, а затем ногтями втирать в лицо. Оставьте на час до тех пор, пока кожа полностью состав не абсорбирует. Промойте лицо теплой водой. Повторяйте процедуру перед сном.

Мята и банан

Мята богата антиоксидантами, уменьшающими веснушки. Этот нутриент присутствует и в бананах, которые увлажняют кожу. Изготовьте пюре из мяты и тертых бананов. Смешайте ингредиенты и нанесите на лицо. Оставьте на 8 - 12 минут, повторяйте трижды в неделю.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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