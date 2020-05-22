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Леди
Красота и здоровье
22 мая 20, 13:16
Как женщине бросить курить? Ученые дают советы
курение
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Чтобы избавиться от этой вредной привычки, женщинам рекомендуют заняться своим психологическим восстановлением.
Американские ученые из Медицинского университета Южной Каролины США провели эксперимент, в ходе которого следили почти за двумя сотнями курильщиков.

Ученые пришли к выводу, что присущая женщинам нервозность может усиливать их тягу и привыкание к курению. Учитывая результаты исследований, женщина, находящаяся в стрессе, не сможет бросить курить. Для этого ей необходимо восстановить свой покой.

Зависимость от курения у прекрасной половины человечества определяется не желанием получить новую дозу никотина, а психоэмоциональным фактором.

"Самым распространенным предлагаемым способом бросить курить сегодня является никотинозаменяющая терапия - пластыри, жевательные резинки, ингаляторы. Если женщина подсела именно на никотин, то это отличное решение. Однако для тех, у кого это способ привести себя в чувства, такое лечение будет не очень эффективно", - отметили исследователи.

Потому, чтобы избавиться от этой вредной привычки, женщинам рекомендуют заниматься медитацией, общаться с психологом и проще смотреть на жизненные невзгоды.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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