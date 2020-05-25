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Леди
Красота и здоровье
25 мая 20, 15:12
Очень полезен для мышц: чем хорош картофель
картофель
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Этот корнеплод содержит, помимо крахмала, высококачественный растительный белок, позволяющий поддерживать работу мышц.
Ученые провели эксперимент с участием 24 молодых здоровых женщин в возрасте от 18 до 24 лет. Все они нормально питались, получая с пищей рекомендованную дозу белка — 0,8 грамма на килограмм веса в день. Участниц случайным образом разделили на две группы.

В течение двух недель половина девушек получала дополнительно дважды в день по 25 граммов изолята картофельного белка в виде пудинга, а остальные получали пудинг без белка (плацебо).

По истечении двух недель оказалось, что у участниц из группы, получавшей дополнительный картофельный белок, мышечная ткань начала усиленно синтезировать миофибриллярные белки, отвечающие за нормальную функцию скелетных мышц. В группе плацебо такого эффекта не наблюдалось.

Как отмечают исследователи, принято считать, что растительные белки — менее качественные, чем животные. Однако полученные результаты демонстрируют, что белок, выделенный из растений, в данном случае из картофеля, способен поддерживать работу мышц не хуже животного белка.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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