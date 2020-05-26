Чего не хватает организму, если хочется сладкого или кислого

Когда хочется шоколад





Если нестерпимо хочется шоколадной конфеты, то организм таким образом предупреждает о нехватке магния. Для того чтобы пополнить его запасы, необязательно бросаться к шоколадной плитке, можно ограничиться небольшой порцией орехов или семечек. Вместе с магнием в организм попадет и необходимая доза полезных жиров, белков и углеводов.





Как вариант, можно также перекусить любимым фруктом или съесть порцию салата на основе бобовых или стручковых. Фрукты добавят дополнительной энергии и насытят организм всеми нужными витаминами, а бобовые и стручковые обогатят его цинком, железом и калием.





Когда хочется хлеба





Когда возникает желание в больших количествах есть хлеб, это может означать, что вам не хватает азота. Для того чтобы пополнить его запасы, достаточно выбрать порцию любого продукта с высоким содержанием белка — например, стейк или паровую рыбу. Для этих же целей подойдут орехи и бобы. Дефицит оксида азота ведет к неприятным последствиям – ожирению, диабету и гипертонии, поэтому, заменяя хлеб на полезные белки, вы насыщаете организм этим важным компонентом и другими полезными микроэлементами.





Когда хочется сладкого





При постоянном желании сладкого в организме не хватает углерода. Изменить ситуацию поможет постоянное употребление порции любых фруктов. Правда, увлекаться ими тоже не стоит. В среднем порция фруктов – это 1 большой плод или 2 среднего размера.





Когда хочется соленого





Если хочется соленых продуктов, то организм страдает от нехватки хлоридов. Для того чтобы восполнить их нехватку, нужно выпить некипяченое козье молоко, съесть порцию рыбы или на постоянной основе начать приправлять салаты нерафинированной морской солью. С козьим молоком организм получит и необходимую ему порцию кальция и витаминов А, В1, В2, В12, С, D.





Когда хочется кислого





Кислых продуктов хочется в случае нехватки магния. Орехи, семечки, фрукты, бобовые и стручковые, как и в случае с шоколадом, решат эту проблему, если употреблять их регулярно.





Когда хочется жирного





Когда регулярно хочется жирной и высококалорийной пищи, значит, организм ощущает нехватку кальция. Большое его количество содержится в брокколи, сыре, кунжуте, стручковых и бобовых. Помимо кальция в брокколи содержатся омега-3-жирные кислоты, клетчатка, витамин С. А сыр и кунжут подпитают организм кальцием, белком, полинасыщенными кислотами, железом, фосфором, цинком.





Когда хочется пережаренного





Когда человек постоянно чувствует желание употреблять в пищу пережаренные продукты, то ему не хватает углеводов, которые содержатся в свежих фруктах. Постоянное их употребление снизит потребность в сильно зажаренных блюдах и обогатит организм всеми важными витаминами и микроэлементами.





Когда хочется жидкой пищи





Если вы не представляете свой день без супа и чувствуете желание есть жидкую пищу, то организм говорит о своем обезвоживании. Вам просто не хватает воды. Заведите полезную привычку пить не меньше 1,5 литра чистой воды в день.





Когда хочется твердой пищи





Желание есть только твердую пищу, как ни странно, тоже говорит о нарушении водного баланса в организме. Он настолько обезвожен, что даже не испытывает сильной потребности в воде. Вода с добавлением лимонного сока, выпиваемая регулярно, изменит ситуацию.





Когда хочется газированных напитков





Когда хочется лимонада или любой газировки, значит, у вас нехватка кальция. Сыр, брокколи, кунжут, бобовые и стручковые пополнят его запасы без вреда для здоровья. Не спешите пить «Кока-Колу».





Когда хочется кофе или чая





Любителям тонизирующих напитков чаще всего не хватает серы. Именно отсутствие этого вещества в организме отвечает за желание выпить кофе или чай. Восполнить нехватку можно клюквой, хреном, брокколи, белокочанной капустой, листовой капустой. Все эти продукты добавят вам к тому же и витаминов, и пектиновых веществ, и полезных сахаров, и клетчатки, и фолиевой кислоты, и каротина.





Когда хочется холодных напитков





Если появляется желание выпить очень холодный напиток, возможно, дело в нехватке марганца. На помощь придут грецкие орехи, миндаль, голубика. Орехи еще богаты витаминами А и С и полезными жирами. А голубика – кладезь фосфора, натрия, магния, кальция, калия и железа.





Когда хочется есть много





Если вы переедаете и ощущаете, что хочется есть больше, чем положено, то организм таким образом может говорить о недостатке триптофана и тирозина. Первый элемент можно получить из печени, сыра, ягнятины, шпината, батата, изюма. Второй – из оранжевых, зеленых, красных фруктов и специальных витаминных добавок с витамином С.





Когда хочется есть мало





Если неожиданно пропал аппетит не на фоне стресса или болезни, то это может говорить о нехватке витаминов B1 и B2. Первый витамин можно найти в орехах, семечках, бобовых, печени и субпродуктах. Второй – в индейке, курице, говядине, свинине, семечках, бобовых и стручковых.





Когда хочется льда





Если возникает желание погрызть лед, то вам не хватает железа. Это желание пропадет после порции мяса, рыбы, птицы, зелени, черешни или морской капусты.





Когда хочется алкоголь





В случае, если ощущается желание выпить, то, возможно, организм таким образом требует пополнить запасы белка. Съешьте порцию красного мяса, рыбы, орехов, семечек, морепродуктов или молочных продуктов. Кстати, морепродукты пополнят в вашем организме еще и запасы натрия, серы, калия, фосфора, йода, магния, цинка, меди, калия и марганца.



