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Леди
Красота и здоровье
26 мая 20, 12:34
Камни в почках: первые признаки появления
почки
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Медики назвали первые признаки появления камней в почках.
Правильная работа почек помогает организму человека очищать кровь путём вымывания ненужной воды и токсинов через мочу. Однако нередки случаи, когда нерастворенные токсины создают кристаллы, медики назвали первые признаки появления камней в почках.

Урологи отмечают, что организм справляется с мелкими кристаллами, он их самостоятельно устраняет, а вот крупные камни, оставаясь в почках, создают значительные проблемы со здоровьем. Наличие инородных тел в жизненно важном органе мешает мочеиспускательному каналу выполнять предназначенные функции, а человек при этом страдает от невыносимой боли.

Медики, рассказывая о первых признаках камней в почках, акцентируют внимание на появлении инфекций мочеполовых путей: возникает боль при мочеиспускании, а также лихорадка. Зачастую моча изменяется в цвете, становится более мутной, появляются неприятный запах и резкая боль в спине, а также в половых органах и паху.

Ещё один общий признак, который называют врачи, это кровавая моча, она окрашивается в розовый или красный цвет, появляется невыносимая боль в животе, которая вроде уходит и снова возвращается, а также тошнота и рвота. У больного наблюдается сильное потоотделение, частое и болезненное мочеиспускание, что приводит к обезвоживанию организма.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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