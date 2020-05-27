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Леди
Красота и здоровье
27 мая 20, 12:28
Вредные привычки, которые влияют на красоту
лицо
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Некоторые привычки портят здоровье и негативно влияют на красоту. К примеру, если постоянно вытирать лицо полотенцем — кожа испортится.
Вытирать лицо полотенцем

Вытирать распаренную кожу лица махровым полотенцем — это не самая лучшая идея, так вы рискуете нанести коже микротравмы и заработать преждевременные морщины. Замените махровое полотенце на вафельное, а еще лучше — на бумажные салфетки.

Мыть посуду губкой

Мокрая губка — отличная среда для размножения бактерий. Лучшим решением будет заменить поролоновые губки на мочалку из натурального джута.

Заматывать волосы в полотенце после душа

Длительное ношение полотенца на голове создает эффект сауны, выделяется больше сала, кожа становится жирной, волосы быстрее пачкаются, а кончики секутся. Вместо полотенца лучше использовать обычную хлопковую футболку.

Нежиться в ванне с бомбочкой

В состав этих средств зачастую входят красители и ароматизаторы, которые разрушают микрофлору интимной зоны.

Хранить косметику в ванной

Постоянные перепады влажности и температур стремительно сокращают срок годности средств, а также меняют их структуру. Туалетный столик лучше обустроить в спальне.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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