Вредные привычки, которые влияют на красоту

Вытирать лицо полотенцем





Вытирать распаренную кожу лица махровым полотенцем — это не самая лучшая идея, так вы рискуете нанести коже микротравмы и заработать преждевременные морщины. Замените махровое полотенце на вафельное, а еще лучше — на бумажные салфетки.





Мыть посуду губкой





Мокрая губка — отличная среда для размножения бактерий. Лучшим решением будет заменить поролоновые губки на мочалку из натурального джута.





Заматывать волосы в полотенце после душа





Длительное ношение полотенца на голове создает эффект сауны, выделяется больше сала, кожа становится жирной, волосы быстрее пачкаются, а кончики секутся. Вместо полотенца лучше использовать обычную хлопковую футболку.





Нежиться в ванне с бомбочкой





В состав этих средств зачастую входят красители и ароматизаторы, которые разрушают микрофлору интимной зоны.





Хранить косметику в ванной





Постоянные перепады влажности и температур стремительно сокращают срок годности средств, а также меняют их структуру. Туалетный столик лучше обустроить в спальне.



