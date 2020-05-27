Как справиться с гормональным дисбалансом женщины

Гормональный фон напрямую зависит от работы репродуктивной системы. Из-за того, что происходят сбои в выработке того или иного гормона, у многих пар не получается долгое время зачать ребенка. Для того, чтобы наладить гормональный баланс, используются различные препараты. Принимать их нужно строго по назначению врача, иначе можно только усугубить ситуацию.





Описание





Принцип его работы заключается в следующем: приходит в норму содержание половых гормонов в крови, благодаря чему снижается уровень пролактина, который нарушает нормальную работу репродуктивной системы, стабилизируется менструальный цикл.





Положительно сказывается на состояние грудной железы. Препарат расширяет протоки и снижает шанс появления злокачественных опухолей. Кожа также приходит в норму, поскольку гормональные нарушения могут вызывать прыщи и другие высыпания.





Циклодинон выпускается в таблетках и каплях. Для того, чтобы определить дозировку, необходимо обратиться к врачу-репродуктологу. Несмотря на то, что он в него входят только натуральные компоненты, могут иметься противопоказания и побочки, поэтому не стоит назначать его себе самостоятельно.





Если никаких положительных эффект после курса применения этого лекарственного средства не наблюдается, тогда врач выпишет лечение на основе синтетических гормонов.



