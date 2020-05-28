Как избавиться от перхоти раз и навсегда

Причины образования перхоти





Причин возникновения перхоти много: аллергические реакции, грибок, недостаточное очищение кожи головы или, наоборот, использование слишком агрессивных средств и индивидуальная предрасположенность к ней.





Предрасположенность к перхоти





Исследования показывают, что появление перхоти может быть связано с деятельностью грибков типа Malassezia. Он живёт на скальпах большинства взрослых людей. Учёные заметили следующее: когда на коже есть перхоть, количество грибка увеличивается в 1,5—2 раза. Существует семь видов Malassezia: M. globosa, M. resticta, M. obtuse, M. sloofiae, M. sympodialis, M. furfur и M. pachydermatis. Их все распознали при образовании перхоти. Однако ни один из них не считается главной причиной появления перхоти.





Исследователи полагают, что грибок раздражает скальп и провоцирует активное деление клеток и появление перхоти. Почти у любого человека может быть перхоть, но есть определённые факторы риска:





перхоть чаще встречается у мужчин;





повышенная жирность кожи головы считается комфортным условием для грибка Malassezia;





по не до конца выясненным причинам перхоть часто появляется у взрослых людей с неврологическими и иммунными заболеваниями.





Даже если перхоть вызвана грибком, она не может передаваться от одного человека другому.





Использование агрессивных очищающих средств





Исследования показали следующее: в некоторых случаях перхоть может появляться из-за чрезмерного очищения кожи головы с помощью агрессивных средств. Сальные железы начинают выделять ещё больше жира, чтобы увлажнить кожу. Или же она становится настолько сухой, что начинает шелушиться из-за ускорения деления клеток поверхностного слоя.





Сухая кожа головы





Специалисты Mayo Clinic считают, что перхоть часто путают с проявлениями сухой кожи. «Хлопья» из сухой кожи обычно меньше и нежирные — в отличие от перхоти, вызванной грибком. При этом сухая кожа наблюдается не только на голове, но и на других частях тела: лице, руках или ногах.





Аллергические реакции





В некоторых случаях сухая перхоть — это проявление аллергии на какое-то средство для волос. Часто это относится не только к шампуням, кондиционерам и маскам, но ещё и к средствам для укладки, которые с волос попадают на кожу.





Редкое мытьё головы





Если вы не моете волосы регулярно, жир и омертвевшие клетки кожи накапливаются и вызывают перхоть. Такое часто случается, если вы злоупотребляете сухим шампунем.





Себорейный дерматит





Перхоть — одно из проявлений себорейного дерматита. Это хроническое заболевание, которое поражает участки тела с активными сальными железами. Себорейный дерматит вызывают те же дрожжеподобные грибы вида Malassezia. Чтобы эти грибы активизировались, нужно много факторов: стрессы, гормональный дисбаланс, иммунодефицит или внешние явления.





Как избавиться от перхоти





Хорошая новость: образование перхоти почти всегда можно контролировать, хотя её лечение занимает некоторое время. Сначала надо выяснить, почему появляется перхоть. Возможно, стоит сменить шампунь, хорошо смывать укладочные средства, не злоупотреблять сухим шампунем или сделать скраб для кожи головы. При минимальном количестве перхоти нужно лишь регулярно мыть голову с помощью мягкого шампуня, чтобы уменьшить жирность кожи и удалить омертвевшие клетки.





Для более сложных случаев потребуется применение лечебных шампуней. Возможно, вам придётся поэкспериментировать, прежде чем вы найдёте тот, что окажется подходящим. Но лучше сразу обратиться к трихологу — он подберёт вам нужный вариант.





Шампуни от перхоти классифицируются в соответствии с действующим веществом, которое они содержат:





салициловую кислоту (salicylic acid). Она помогает мягко отшелушить кожу и заметно уменьшает количество чешуек перхоти;





серу (sulfur). Она не только смягчает и убирает омертвевшие клетки кожи, но и обладает противомикробными и противогрибковыми свойствами;





пиритион цинка (zinc pyrithione). Этот тип шампуня поможет бороться с грибком Malassezia на коже головы. Плюс пиритион цинка помогает нормализовать производство кожного сала;





дёготь (tar). Он замедляет процесс деления клеток кожи головы. Но использование шампуней такого типа может привести к обесцвечиванию волос и окрашиванию ногтей;





кетоконазол (ketoconazol). Это противогрибковый агент широкого спектра действия, который работает, когда другие шампуни не дали желаемого результата;





сульфид селена (selenium sulfide). Он подавляет размножение грибка Malassezia и замедляет деление клеток кожи головы. Но многие отмечают избыточную маслянистость волос после использования такого типа шампуней. Поэтому если вас беспокоит жирный блеск волос, от сульфида селена лучше отказаться.





Попробуйте использовать шампунь с серой, салициловой кислотой, дёгтем или пиритионом цинка ежедневно или через день, пока состояние кожи головы не улучшится. Затем их использование можно сократить до двух-трёх раз в неделю. Шампуни с кетоконазолом и сульфидом селена чаще всего применяют только два раза в неделю.





Обязательно читайте и строго следуйте инструкциям на упаковке шампуня, который вы пробуете. Некоторые из них нужно оставлять на несколько минут на волосах, в то время как другие следует немедленно смывать.





Можно ли вылечить перхоть народными средствами





Несколько индийских исследователей отметили, что алоэ вера уменьшает количество грибка Malassezia в лабораторных условиях, однако нет подтверждения, что шампуни с алоэ вера помогают при лечении перхоти. Другое небольшое исследование подтвердило, что использование шампуня с маслом чайного дерева (5%) может уменьшать количество перхоти.





Ни одного клинически подтверждённого эффекта других народных средств пока не существует. Поэтому не экспериментируйте с ними, чтобы не ухудшить ситуацию.



