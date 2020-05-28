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Леди
Красота и здоровье
28 мая 20, 12:43
Почему трескаются губы и как с этим быть
губы
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Причинами сухих губ являются не только романтичные поцелуи на холоде!
Трещины на губах доставляют массу дискомфорта, однако мало кто знает, что эта проблема может быть вызвана не только косметическими и внешними факторами, а и проблемами с внутренними органами.

Так, причиной трескающихся губ могут стать: стоматологические заболевания, герпес, проблемы с органами ЖКТ, сахарный диабет, ожирение, наличие вредоносной микрофлоры в организме, себорея, проблемы с щитовидной железой и авитаминоз.

Особенно подвержены этому недугу люди с ослабленным иммунитетом.

Поэтому, если трещины на губах беспокоят постоянно, следует незамедлительно обратиться к врачу.

В случае отсутствия проблем с внутренними органами, можно приступать к лечению косметическими способами.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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