Леди Красота и здоровье
28 мая 20, 12:43
Почему трескаются губы и как с этим быть
Трещины на губах доставляют массу дискомфорта, однако мало кто знает, что эта проблема может быть вызвана не только косметическими и внешними факторами, а и проблемами с внутренними органами.
Так, причиной трескающихся губ могут стать: стоматологические заболевания, герпес, проблемы с органами ЖКТ, сахарный диабет, ожирение, наличие вредоносной микрофлоры в организме, себорея, проблемы с щитовидной железой и авитаминоз.
Особенно подвержены этому недугу люди с ослабленным иммунитетом.
Поэтому, если трещины на губах беспокоят постоянно, следует незамедлительно обратиться к врачу.
В случае отсутствия проблем с внутренними органами, можно приступать к лечению косметическими способами.
Источник: https://telegraf.com.ua/