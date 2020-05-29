Заболеваение щитовидки: главные признаки и симптомы

Выпадение волос, отечность, повышенная раздражительность и агрессия, постоянное ощущение зябкости могут быть признаками нарушений в работе щитовидной железы, передает newsyou.info.

Доктора рассказали, какие признаки могут указывать на нарушенную работу важного органа. По их словам, дисфункция щитовидки означает избыточное или, наоборот, недостаточное количество гормонов в организме. Подобные отклонения от нормы проявляются определенными симптомами - чрезмерной активностью, взбудораженным состоянием или же упадком тонуса.

Проблемы с щитовидной железой испытывают многие. В молодом возрасте, рассказывают медики, неправильно работающий орган может способствовать появлению симптомов, характерных для болезней, свойственных старшим поколениям.

На нарушения работы щитовидной железой могут указывать аритмия, сердцебиение - причем даже у молодых людей. Пожилым следует обращать внимание на потерю памяти, проблемы с кожей и волосами, повышенный холестерин, невроз, психоз и проблемы с кишечником.

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