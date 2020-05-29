Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.69
USD
26.90
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
29 мая 20, 08:39
Заболеваение щитовидки: главные признаки и симптомы
щитовидка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Доктора рассказали, какие признаки могут указывать на нарушенную работу важного органа

Выпадение волос, отечность, повышенная раздражительность и агрессия, постоянное ощущение зябкости могут быть признаками нарушений в работе щитовидной железы, передает newsyou.info.

Доктора рассказали, какие признаки могут указывать на нарушенную работу важного органа. По их словам, дисфункция щитовидки означает избыточное или, наоборот, недостаточное количество гормонов в организме. Подобные отклонения от нормы проявляются определенными симптомами - чрезмерной активностью, взбудораженным состоянием или же упадком тонуса.

Проблемы с щитовидной железой испытывают многие. В молодом возрасте, рассказывают медики, неправильно работающий орган может способствовать появлению симптомов, характерных для болезней, свойственных старшим поколениям.

На нарушения работы щитовидной железой могут указывать аритмия, сердцебиение - причем даже у молодых людей. Пожилым следует обращать внимание на потерю памяти, проблемы с кожей и волосами, повышенный холестерин, невроз, психоз и проблемы с кишечником.

Ранее мы писали, "Советы" по здоровью, которых не стоит придерживаться .
Podrobnosti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Красная смородина: полезные свойства
noimageПочему трескаются губы и как с этим быть
noimageПростые советы, которые помогут улучшить сон
noimageКак избавиться от перхоти раз и навсегда
Лента новостей