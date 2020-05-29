Простые, но часто забываемые правила по использованию соли

Отдавать предпочтение лучше одному производителю





Эксперименты — это обычно хорошо, но не в случае покупки соли. Чтобы случайно не пересолить блюдо, лучше всего всегда покупать продукт одного производителя. Дело в том, что мы обычно привыкаем к объемам соли, которые нужно добавлять в то или иное блюдо на наши кастрюли и сковородки. Если соль постоянно будет меняться, то высок риск автоматически добавить неподходящее количество. Разные производители выпускают продукт в соответствии со своими технологиями и нормами, поэтому и вкус у него отличается.





Правильный момент для соли





Многие солят блюдо ближе к моменту его полного приготовления. Однако это неверное решение. Для того, чтобы все ингредиенты хорошенько просолились, требуется время. Добавляя соль в конце, можно получить неравномерно просоленное мясо и овощи, и даже целые кусочки соли в отдельных местах. Аромат и вкус блюда будет неполноценным и неидеальным, будь это рагу или каша.





Солить воду с мясом для бульона лучше сразу, вареный картофель подсаливают спустя 15 после закипания воды, а жареный — после того, как покроется золотистой корочкой. Если уж так случилось, что сразу посолить блюдо забыли, то нужно использовать только треть от обычного объема и при необходимости досолить блюдо во время еды.





На кухне должно быть несколько видов соли





На среднестатистической кухне обычно находятся не более одного-двух видов соли. Однако, как и другие продукты ее нужно подбирать тщательнее. И дело не только в размере, но и в качестве, свойствах. Наиболее распространенная разновидность соли — мелкая поваренная. Большая часть готовящих самостоятельно людей покупают ее и солят абсолютно все блюда. Но это — кардинальная ошибка для действительно вкусной и высшего уровня кулинарии. Мелкая соль хорошо сочетается с блюдами, которые нужно посолить уже при полной готовности. Также ее удобно поставить на стол в солонце. Однако она совершенно не подходит для приготовления маринадов, засаливания и консервирования продуктов. А значит, есть повод вспомнить и о других видах соли.





Крупная розовая или гималайская каменная соль хорошо распределяется по поверхности блюда. Такие большие гранулы следует использовать для блюд, которые не нужно перемешивать, например, при приготовлении стейков из рыбы или мяса.





Полезный совет: Для салата лучше всего подойдет мелкая или йодированная соль. А супы можно посыпать любым видом соли.





Соль — усилитель вкуса





Если блюдо кажется ненасыщенным, не надо сразу пытаться добавить к нему дополнительные ингредиенты. Можно просто немножко посолить и снова попробовать. Велика вероятность, что вкус раскроется и порадует рецепторы как следует.





Некоторые блюда солить нужно только в конце





Не всю еду нужно солить сразу, некоторые блюда требуют индивидуального подхода. Готовя соусы, подливки и тушеное мясо, а также другие рецепты, где содержимое может ужариться или выпариться, высок риск пересолить такую еду, если добавить соль вначале. Любые жидкости можно солить на итоговом этапе готовки, ведь они легко мешаются и соль быстро растворяется. Профессиональные повара советуют солить суп тогда, когда все его ингредиенты полностью готовы. Ориентировочное количество соли — 1 чайная ложка на литр блюда.





Соотношение граммов и щепоток





Во многих рецептах просто пишут: добавьте щепотку соли. Но так ли просто это на самом деле? Ведь щепотку можно взять по-разному, да и пальцы у двух людей одинаковыми не бывают. Однако проведя множество экспериментов, ученые выяснили, что в одной щепотке ориентировочно шестая часть чайной ложки соли, что соответствует 2-5 граммам. Чтобы точнее ориентироваться по рецепту, следует учитывать, что щепотка — это приблизительное количество продукта, которое помещается между большим, указательным и средним пальцем, перебарщивать не стоит.





Соль для маринада





Чтобы мясо птицы для выпекания хорошо промариновалось, его нужно готовить к температурной обработке заранее. Получить вкусную и аппетитную золотистую корочку поможет правильный маринад. В нем должны быть любимые приправы, например, чеснок, розмарин, перец и паприка, а также в обязательном порядке соль. Для маринования нужно втереть в шкурку подсоленную сухую смесь трав и отправить птицу в холодильник на пару часов. Перед тем, как ставить птицу в духовку, ее нужно просушить с помощью бумажного полотенца.



