Продукты, которые боятся холодильника

Картофель
При сильно низких температурах крахмал, который содержится в картофеле, начинает преобразовываться в сахар. В результате картофель начинает пахнуть гнилью и сыростью. Храните картошку в бумажном пакете в темном прохладном ящике. То же самое применимо и к батату.
Помидоры
Когда помидоры долго лежат в холодильнике, они теряют свой истинный аппетитный аромат. А еще становятся чересчур мягкими.
Репчатый лук
Лук следует хранить тем же способом, что и картофель. Бумажный пакет и темное прохладное место — идеальный вариант. В холодильнике лук становится слишком мягким и пропитывает своим запахом другие продукты.
Болгарский перец
Болгарский перец, если вы собираетесь употребить его в пару ближайших дней, можно хранить в бумажном пакете в темном прохладном месте. Туда же кладите перец чили.
Тыква
Тыква лучше хранится при комнатной температуре. Поэтому даже не думайте отправлять ее в холодильник.
Яблоки
Яблоки теряют свой сладкий аромат, когда долго находятся в холодильнике. Если хочется похрустеть, оставьте яблоко в холодильнике за полчаса до еды.
Чеснок
Если хранить чеснок в бумажном пакете в темном прохладном месте, то его аромат продержится несколько недель.
Авокадо
Если вы разрезали авокадо, то постарайтесь съесть весь фрукт за раз. В процессе хранения половинки теряют свой аромат и вкус.
Цитрусовые
Цитрусовые также не очень-то нуждаются в холодильнике. Храните их при комнатной температуре, но не слишком близко друг к другу, чтобы плоды не плесневели.
Бананы
Бананы можно хранить при комнатной температуре, если вы собираетесь разделаться с ними быстро. Когда они начнут темнеть, приготовьте из них банановый хлеб.
Ягоды
Ягоды в принципе имеют не особо длительный срок хранения. Поэтому не отправляйте их в холодильник. Лучше съесть их сразу после покупки.
Дыня
В холодильнике дыня становится рыхлой. Поэтому не держите ее там. Чем быстрее вы ее съедите, тем лучше. Уже разрезанную дыню, конечно, нужно поместить в холодильник.
Фрукты с косточкой
Фрукты с косточкой не нуждаются в холодильнике. Они дозревают при комнатной температуре. Желательно есть их сразу.
Хлеб
В холодильнике хлеб черствеет быстрее. Если вы хотите, чтобы ломтики оставались свежими дольше, то купите хлебницу.
Травы
Купили травы? Чем быстрее вы их используете, тем лучше. Холодильник — это не лучший вариант. Поместите зелень в стакан с водой. Тогда она останется сочной.
Мед
Чтобы мед оставался вкусным, ароматным и тягучим, храните его при комнатной температуре. А также защищайте от прямых солнечных лучей.
Растительные масла
Масла лучше хранить также при комнатной температуре, но в темном месте. Холодильник — это не лучшее место для них.
Кетчуп
Даже открытый кетчуп успешно можно хранить при комнатной температуре. Другое дело, если вам нужен именно холодный соус, но это дело вкуса.
Джем
Джем и варенье также хранятся при комнатной температуре. Выделите для них место, куда не попадают прямые солнечные лучи.
Специи
Специи храните в специальных емкостях в кухонных шкафчиках. Это удобно. Низкие температуры им абсолютно не нужны.
Кофе
Кофе также не нуждается в холодильнике. Храните его в кухонном ящике. Так он прекрасно сохраняет свой аромат и вкус.
Орехи и сухофрукты
Орешки и сухофрукты также будут прекрасно себя чувствовать при комнатной температуре. Выберите темное прохладное место и храните их там.
Кленовый сироп
Кленовый сироп относится к категории продуктов, которым хорошо при комнатной температуре. В холодильнике он начнет кристаллизоваться.
Консервированный тунец
Консервированный тунец, если вы еще не открыли банку, также можно хранить при комнатной температуре. Это даже лучше.