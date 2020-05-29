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Красота и здоровье
29 мая 20, 13:20
Продукты, которые боятся холодильника
цитрусовые
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Придя домой с пакетами продуктов, большинство из нас безжалостно отправляют их в холодильник, даже не подозревая о том, что для некоторых видов овощей и фруктов, а также другой пищи это высшая мера наказания.
Картофель

При сильно низких температурах крахмал, который содержится в картофеле, начинает преобразовываться в сахар. В результате картофель начинает пахнуть гнилью и сыростью. Храните картошку в бумажном пакете в темном прохладном ящике. То же самое применимо и к батату.

Помидоры

Когда помидоры долго лежат в холодильнике, они теряют свой истинный аппетитный аромат. А еще становятся чересчур мягкими.

Репчатый лук

Лук следует хранить тем же способом, что и картофель. Бумажный пакет и темное прохладное место — идеальный вариант. В холодильнике лук становится слишком мягким и пропитывает своим запахом другие продукты.

Болгарский перец

Болгарский перец, если вы собираетесь употребить его в пару ближайших дней, можно хранить в бумажном пакете в темном прохладном месте. Туда же кладите перец чили.

Тыква

Тыква лучше хранится при комнатной температуре. Поэтому даже не думайте отправлять ее в холодильник.

Яблоки

Яблоки теряют свой сладкий аромат, когда долго находятся в холодильнике. Если хочется похрустеть, оставьте яблоко в холодильнике за полчаса до еды.

Чеснок

Если хранить чеснок в бумажном пакете в темном прохладном месте, то его аромат продержится несколько недель.

Авокадо

Если вы разрезали авокадо, то постарайтесь съесть весь фрукт за раз. В процессе хранения половинки теряют свой аромат и вкус.

Цитрусовые

Цитрусовые также не очень-то нуждаются в холодильнике. Храните их при комнатной температуре, но не слишком близко друг к другу, чтобы плоды не плесневели.

Бананы

Бананы можно хранить при комнатной температуре, если вы собираетесь разделаться с ними быстро. Когда они начнут темнеть, приготовьте из них банановый хлеб.

Ягоды

Ягоды в принципе имеют не особо длительный срок хранения. Поэтому не отправляйте их в холодильник. Лучше съесть их сразу после покупки.

Дыня

В холодильнике дыня становится рыхлой. Поэтому не держите ее там. Чем быстрее вы ее съедите, тем лучше. Уже разрезанную дыню, конечно, нужно поместить в холодильник.

Фрукты с косточкой

Фрукты с косточкой не нуждаются в холодильнике. Они дозревают при комнатной температуре. Желательно есть их сразу.

Хлеб

В холодильнике хлеб черствеет быстрее. Если вы хотите, чтобы ломтики оставались свежими дольше, то купите хлебницу.

Травы

Купили травы? Чем быстрее вы их используете, тем лучше. Холодильник — это не лучший вариант. Поместите зелень в стакан с водой. Тогда она останется сочной.

Мед

Чтобы мед оставался вкусным, ароматным и тягучим, храните его при комнатной температуре. А также защищайте от прямых солнечных лучей.

Растительные масла

Масла лучше хранить также при комнатной температуре, но в темном месте. Холодильник — это не лучшее место для них.

Кетчуп

Даже открытый кетчуп успешно можно хранить при комнатной температуре. Другое дело, если вам нужен именно холодный соус, но это дело вкуса.

Джем

Джем и варенье также хранятся при комнатной температуре. Выделите для них место, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Специи

Специи храните в специальных емкостях в кухонных шкафчиках. Это удобно. Низкие температуры им абсолютно не нужны.

Кофе

Кофе также не нуждается в холодильнике. Храните его в кухонном ящике. Так он прекрасно сохраняет свой аромат и вкус.

Орехи и сухофрукты

Орешки и сухофрукты также будут прекрасно себя чувствовать при комнатной температуре. Выберите темное прохладное место и храните их там.

Кленовый сироп

Кленовый сироп относится к категории продуктов, которым хорошо при комнатной температуре. В холодильнике он начнет кристаллизоваться.

Консервированный тунец

Консервированный тунец, если вы еще не открыли банку, также можно хранить при комнатной температуре. Это даже лучше.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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