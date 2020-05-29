Продукты, которые боятся холодильника

Картофель





При сильно низких температурах крахмал, который содержится в картофеле, начинает преобразовываться в сахар. В результате картофель начинает пахнуть гнилью и сыростью. Храните картошку в бумажном пакете в темном прохладном ящике. То же самое применимо и к батату.





Помидоры





Когда помидоры долго лежат в холодильнике, они теряют свой истинный аппетитный аромат. А еще становятся чересчур мягкими.





Репчатый лук





Лук следует хранить тем же способом, что и картофель. Бумажный пакет и темное прохладное место — идеальный вариант. В холодильнике лук становится слишком мягким и пропитывает своим запахом другие продукты.





Болгарский перец





Болгарский перец, если вы собираетесь употребить его в пару ближайших дней, можно хранить в бумажном пакете в темном прохладном месте. Туда же кладите перец чили.





Тыква





Тыква лучше хранится при комнатной температуре. Поэтому даже не думайте отправлять ее в холодильник.





Яблоки





Яблоки теряют свой сладкий аромат, когда долго находятся в холодильнике. Если хочется похрустеть, оставьте яблоко в холодильнике за полчаса до еды.





Чеснок





Если хранить чеснок в бумажном пакете в темном прохладном месте, то его аромат продержится несколько недель.





Авокадо





Если вы разрезали авокадо, то постарайтесь съесть весь фрукт за раз. В процессе хранения половинки теряют свой аромат и вкус.





Цитрусовые





Цитрусовые также не очень-то нуждаются в холодильнике. Храните их при комнатной температуре, но не слишком близко друг к другу, чтобы плоды не плесневели.





Бананы





Бананы можно хранить при комнатной температуре, если вы собираетесь разделаться с ними быстро. Когда они начнут темнеть, приготовьте из них банановый хлеб.





Ягоды





Ягоды в принципе имеют не особо длительный срок хранения. Поэтому не отправляйте их в холодильник. Лучше съесть их сразу после покупки.





Дыня





В холодильнике дыня становится рыхлой. Поэтому не держите ее там. Чем быстрее вы ее съедите, тем лучше. Уже разрезанную дыню, конечно, нужно поместить в холодильник.





Фрукты с косточкой





Фрукты с косточкой не нуждаются в холодильнике. Они дозревают при комнатной температуре. Желательно есть их сразу.





Хлеб





В холодильнике хлеб черствеет быстрее. Если вы хотите, чтобы ломтики оставались свежими дольше, то купите хлебницу.





Травы





Купили травы? Чем быстрее вы их используете, тем лучше. Холодильник — это не лучший вариант. Поместите зелень в стакан с водой. Тогда она останется сочной.





Мед





Чтобы мед оставался вкусным, ароматным и тягучим, храните его при комнатной температуре. А также защищайте от прямых солнечных лучей.





Растительные масла





Масла лучше хранить также при комнатной температуре, но в темном месте. Холодильник — это не лучшее место для них.





Кетчуп





Даже открытый кетчуп успешно можно хранить при комнатной температуре. Другое дело, если вам нужен именно холодный соус, но это дело вкуса.





Джем





Джем и варенье также хранятся при комнатной температуре. Выделите для них место, куда не попадают прямые солнечные лучи.





Специи





Специи храните в специальных емкостях в кухонных шкафчиках. Это удобно. Низкие температуры им абсолютно не нужны.





Кофе





Кофе также не нуждается в холодильнике. Храните его в кухонном ящике. Так он прекрасно сохраняет свой аромат и вкус.





Орехи и сухофрукты





Орешки и сухофрукты также будут прекрасно себя чувствовать при комнатной температуре. Выберите темное прохладное место и храните их там.





Кленовый сироп





Кленовый сироп относится к категории продуктов, которым хорошо при комнатной температуре. В холодильнике он начнет кристаллизоваться.





Консервированный тунец





Консервированный тунец, если вы еще не открыли банку, также можно хранить при комнатной температуре. Это даже лучше.



