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Леди
Красота и здоровье
29 мая 20, 13:30
Вредно ли хрустеть пальцами
пальцы
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Привычка хрустеть пальцами по несколько раз на дню присуща многим людям.
Как рассказал врач-остеопат Владимир Животов, хруст в пальцах - довольно распространенное явление, причем многие сами вызывают его, разминая пальцы.

"Скажу сразу: хрустеть пальцами не столь вредно, как некоторые полагают. Однако лишний раз этого делать не стоит, чтобы не разбалтывать суставы", - отметил медик.

По его словам, причина того, что люди целенаправленно хрустят пальцами - в напряжении в шейном отделе, которое по цепочке передается на плечи, локти, запястья и фаланги. Именно в этом случае суставы пальцев блокируются и возникает желание ими хрустнуть.

Так что чаще всего хруст пальцев - это попытка облегчить напряжение, возникшее в шейном отделе, через разгрузку суставов пальцев.

Остеопат отмечает, что чаще всего хрустят пальцами люди, которые ими много работают, то есть это профессиональная привычка. Так, музыканты и массажисты разминают пальцы, хрустя ими.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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