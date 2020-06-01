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Леди
Красота и здоровье
1 июня 20, 10:32
Что такое гликемический индекс - объясняет диетолог
еда
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Почему важно следить за гликемическим индексом продуктов, рассказывает врач-диетолог.
Углеводы - это необходимый компонент рационального питания, они являются основным источником энергии для всех клеток организма. Об этом врач-диетолог Ольга Андрианова.

По словам диетолога, разные виды углеводов могут оказывать разное влияние на здоровье человека, его вес, аппетит, показатели глюкозы крови и холестерина.

"Для оценки влияния различных продуктов питания на уровень глюкозы в крови применяют так называемый гликемический индекс. Он показывает, как быстро наше тело превратит съеденное в глюкозу, насколько стремительно возрастет ее уровень в крови человека. В качестве эталона используют чистую глюкозу, ее гликемический индекс равен 100", - отметила диетолог.

Краткая таблица гликемических индексов продуктов



Гликемический индекс продукта, по словам диетолога, зависит от типа углеводов, входящих в его состав, химического строения их молекул (размер частиц, их форма), способа приготовления блюда, наличия в составе клетчатки, белков и жиров.

"Чем лучше измельчен продукт, тем выше будет его гликемический индекс: яблочное пюре быстрее повысит уровень глюкозы, чем целое яблоко", - сказала диетолог. 

Источник: https://telegraf.com.ua/
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