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Леди
Красота и здоровье
1 июня 20, 10:35
Симптомы аппендицита, которые стоит знать каждому
аппендицит
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Промедление может быть смертельно опасным.
Аппендицит - воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности. Одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости, требующих хирургического лечения.

Как понять, что боль в животе означает появление аппендицита? Медики рассказали основные симптомы появления заболевания и меры профилактики.

Основные симптомы аппендицита:

первый симптом - это обычно появление тупой боли возле пупка или верхней части живота, которая становится острой, и опускается в правую нижнюю часть живота;

пропал аппетит;

после того, как появилась боль в животе возникла тошнота и/или рвота;

отек брюшной полости;

температура тела повысилась.

Профилактика заболевания

Включить в рацион продукты, которые богаты клетчаткой: свежие овощи, бобовые, отруби, водоросли грибы и т.д. Также полезно употреблять зелень, которая способствует очищению кишечника, уничтожению болезнетворных бактерий и укреплению иммунитета.

Врачи рекомендуют не есть семечки и ягоды с маленькими косточками, чтобы не провоцировать патологические процессы в системе пищеварения.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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