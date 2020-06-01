Симптомы аппендицита, которые стоит знать каждому

Аппендицит - воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса) разной степени выраженности. Одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости, требующих хирургического лечения.





Как понять, что боль в животе означает появление аппендицита? Медики рассказали основные симптомы появления заболевания и меры профилактики.





Основные симптомы аппендицита:





первый симптом - это обычно появление тупой боли возле пупка или верхней части живота, которая становится острой, и опускается в правую нижнюю часть живота;





пропал аппетит;





после того, как появилась боль в животе возникла тошнота и/или рвота;





отек брюшной полости;





температура тела повысилась.





Профилактика заболевания





Включить в рацион продукты, которые богаты клетчаткой: свежие овощи, бобовые, отруби, водоросли грибы и т.д. Также полезно употреблять зелень, которая способствует очищению кишечника, уничтожению болезнетворных бактерий и укреплению иммунитета.





Врачи рекомендуют не есть семечки и ягоды с маленькими косточками, чтобы не провоцировать патологические процессы в системе пищеварения.



