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Леди
Красота и здоровье
13 августа 20, 19:56
Когда вода не помогает: продукты, утоляющие жажду
вода
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В этих продуктах содержится довольно много воды.
Сельдерей

Содержание воды: 95,4%

Как и все продукты с высоким содержанием жидкости, овощ славится очень маленьким содержанием калорий - всего 6 калорий. Пара стебельков - и вода в сочетании с волокнистой структурой дарит ощущение сытости. Правда, на короткое время.

Огурцы

Содержание воды: 96,7%

Это идеальный компонент для зимних салатов и летних супов.

"Попробуйте увеличить увлажняющую силу огурца", - советует Кери Ганс (Keri Gans), известный американский диетолог и автор книг о здоровом питании. "Смешайте его с обезжиренным йогуртом, мятой, клубникой, кубиками льда, чтобы приготовить огуречный суп. Такое блюдо освежает в любое время года".

Редис

Содержание воды: 95,3%

Дополнить салат из айсберга может освежающий корнеплод. Кроме жидкости, в нем много антиоксидантов, прежде всего катехинов. Они регулируют проницаемость капилляров и увеличивают упругость стенок сосудов.

Помидоры

Содержание воды: 94,5%

Нарезанные помидоры - основа для салатов и бутербродов. Несколько канапе из помидоров, моцареллы, базилика и винограда - не только вкусная закуска, но и полноценная замена чашке чая. Кроме того, жажду хорошо утоляют несколько помидорок-черри.

Зеленый перец

Содержание воды: 93,9%

Во всех перцах много жидкости. Однако зеленый опередил красных и желтых собратьев (в них "всего" 92% воды). Зато по количеству антиоксидантов они не уступают друг другу.

"Перцы хороши в качестве закуски, когда вы голодными возвращаетесь с работы и беретесь за приготовление ужина", - отмечает Кери Ганс.

Цветная капуста и брокколи

Содержание воды: 92,1% и 90,7% соответственно

В дополнение к большому содержанию воды скромные крестоцветы богаты витаминами и фитонутриентами, которые помогают снизить уровень холестерина и бороться с раком, включая рак молочной железы.

Брокколи отличается лишь повышенным содержанием клетчатки, витаминов А и С. К тому же в брокколи много сульфорафана - соединения, обладающего противораковым и антибактериальным свойствами.

Шпинат

Содержание воды: 91,4% воды

И пусть айсберг чуть опережает по содержанию воды, зато в свежих листьях шпината много лютеина, калия, клетчатки и фолиевой кислоты. А в 1 чашке - 15% суточной нормы витамина Е. Чем не повод объединить шпинат с айсбергом в одной салатнице?

Мини-морковь

Содержание воды: 90,4%

По содержанию полезных веществ диковинный овощ совершенно не уступает "взрослой" родственнице. Бета-каротин, железо, калий, кальций - в мини-варианте есть все, что нужно.

Зато baby-морковь уверенно обходит старшего собрата по содержанию жидкости: 90,4% против 88,3%.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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