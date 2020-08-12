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Леди
Красота и здоровье
12 августа 20, 09:05
Какие продукты поднимают настроение, а какие его портят
продукты
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Названы продукты, которые поднимают настроение. Это бананы, шоколад и рыба.

Оказывается, бананы и шоколад поднимают человеку настроение. Об этом сообщила Фраза.юа, ссылаясь на российского нейропсихолога Ирину Хвингию.

Эксперт поясняет: «За настроение человека отвечает мозг и эндокринная система. Чтобы улучшить день, надо стимулировать одну из этих двух частей организма».

По ее словам, «сделать это можно разными способами, но наиболее естественный – это стимуляция через продукты питания. Шоколад и бананы являются самыми эффективными способами поднять настроение, но есть и другие продукты».

Она говорит: «Жирные сорта рыбы способствуют улучшению общего тонуса и повышению концентрации внимания за счет содержащегося в них йода. Морская капуста полезна, поскольку в ней есть весь спектр витаминов, которые отвечают за работу надпочечников, а те в свою очередь влияют на выработку адреналина и норадреналина, а они задают тонус и поддерживают работоспособность».

Медик отмечает также: «Полезно есть орехи, лучше всего грецкие и фисташковые. Для повышения настроения достаточно регулярно употреблять пятьдесят граммов в сутки».

В то же время, по ее словам, есть и такие продукты, которые могут испортить настроение.

Нейропсихолог сообщает: «Вредно злоупотреблять кофеином и таурином. Продукты, которые точно являются вредителями – это энергетические напитки. Одна такая банка равна примерно десяти чашкам кофе по содержанию таурина. Такая концентрация ничего хорошего мозгу не приносит: там сначала идет энергетический подъем, а через какое-то непродолжительное время идет резкое падение и состояние становится хуже, чем было изначально».
Fraza.ua
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