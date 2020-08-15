Основные причины вздутия живота и как это облегчить

К сожалению, причины этого не всегда легко определить или проследить. Тем не менее, вот некоторые из наиболее распространенных причин вздутия живота и как его избежать.



Часто пища, которая составляет ваш рацион, виновата в том, что у вас набухает живот. Есть некоторые виды пищи, которых следует избегать, если вы хотите сохранить свой живот плоским. Одна из них-пицца, которая битком набита жиром и солью — двумя ингредиентами, которые печально известны тем, что вызывают вздутие живота. Неудивительно, что газированные напитки, такие как углекислая вода и сода, также входят в этот список, наряду с менее очевидными, такими как чечевица и бобы, благодаря их не перевариваемым сахарам.



Чем быстрее вы едите, тем больше воздуха вы, как правило, поглощаете в процессе. Иногда бывает трудно идти в ногу с самим собой-особенно когда вы голодны и лицом к лицу с вашим любимым блюдом. Но правда в том, что это путь в направлении плохого самочувствия. Если это похоже на вас, попробуйте питаться более осознанно. Есть много преимуществ осознанного питания, таких как помощь вашему организму лучше усваивать питательные вещества, предотвращает переедание, что также помогает противостоять набуханию живота.



Важно не только то, что вы едите и пьете, но и то, как вы это делаете. Использование соломинки может показаться пустяком, но здесь применима та же логика, что и выше, когда вы едите слишком быстро. Соломинки заставляют вас втягивать лишний воздух с каждым глотком, и это приводит к вздутию живота. Просто выбросьте соломинки совсем и пейте из своей чашки.



Это не новость, насколько ужасны алкоголь и сигареты для вашего здоровья, но их последствия хуже, чем вы думаете. Курение вредит вашему пищеварительному тракту, вызывая вздутие живота, ухудшает состояния здоровья, приводит к заболеваниям печени.

Для того, чтобы отбросить эти привычки в сторону, вы можете увеличить потребление продуктов, которые помогают пищеварению и обладают свойствами детоксикации, такими как тмин. Кроме того, более простой способ получить свою дозу этих ингредиентов-это диета и пищевые добавки. Некоторые капсулы могут очистить ваш пищеварительный тракт от токсинов. Именно эти токсины впитывают нездоровые жиры и препятствуют вашему метаболизму, поэтому очень важно время от времени проводить очистку организма.



Кажется не правильным пить больше воды, когда уже кажется, что ваш живот вот-вот лопнет. Обезвоживание только заставляет ваше тело экономить больше воды, что заставляет вас чувствовать себя более раздутым в течение всего дня. Пребывание в гидратации не только способствует пищеварению, но и может компенсировать недостатки диеты, в которой слишком много соли и углеводов.



Это может показаться слишком просто, но даже простой акт еды, когда вы сидите за едой, может быть причиной вздутия живота, даже не осознавая этого. Согласно исследованию ученых из Европы, если ваш позвоночник не стоит вертикально, он может задерживать больше газа в вашей пищеварительной системе и заставлять вас все время чувствовать себя раздутым. Но если у вас хорошая осанка, то будет сохраняться меньше газа, что приводит к более плоскому животу. Поэтому в следующий раз, когда вы будете сидеть за обеденным столом, практикуйте осознание положение своего тела и того, как вы сидите.

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