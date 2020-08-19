Назван самый вредный продукт, который едят все

Сахар особенно вреден для женщин



Учеными был назван самый вредный продукт в рационе, который ускоряет старение и разрушает иммунитет. По мнению исследователей наиболее сильно отражается на нашем организме употребление сахара, так как он содержится в большинстве продуктов, которые лежат на полках супермаркета.

Даже в хлебе, диетических йогуртах и других неочевидных продуктах в том или ином количестве можно найти сахар. Исследователи определили самые губительные свойства сахара на организм человека.

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Ранее диетологи пришли к выводу, что без вреда для организма разрешено употреблять 25 граммов сахара в сутки. А это - 6 чайных ложек.

Также диетологи отмечают, что при полном отказе от десертов, чая с сахаром и сладких напитков, человек сможет приблизиться к этой норме, потому что и в кетчупах, и в хлебе, и в большинстве других продуктов содержится сахар.

Учеными был назван самый вредный продукт в рационе, который ускоряет старение и разрушает иммунитет. По мнению исследователей наиболее сильно отражается на нашем организме употребление сахара, так как он содержится в большинстве продуктов, которые лежат на полках супермаркета. Даже в хлебе, диетических йогуртах и других неочевидных продуктах в том или ином количестве можно найти сахар. Исследователи определили самые губительные свойства сахара на организм человека.

фото: pixabay

К чему приводит сахар, если есть его больше нормы:

Сахар способствует старению.

Сахар откладывается про запас в коллагене кожного покрова, тем самым уменьшая его эластичность, что приводит к преждевременным морщинам.

Гормональное нарушение.

Чаще всего девушки, которые употребляют много сахара, испытывают гормональные нарушения. Повышенный тот или иной гормон чаще всего вызван именно белым сахаром. Такие нарушения приводят к набору веса, потенциальному развитию заболеваний половой системы неинфекционного характера и быстрые перепады настроения, стимулирующие развитие депрессии.

Портит кожу.

Сахар способствует появлению акне, развитию имеющихся воспалений и приводит к повышенному выделению кожного сала. Отказавшись от этого продукта, можно существенно улучшить состояние кожи без дерматологов и дорогостоящих кремов.

фото: pixabay

Сахар вызывает жировые отложения.

Съедая сладкую булочку, сахар начинает откладываться в печени в виде гликогена. Если гликоген повышен, сахар начинает откладываться в виде жировых запасов, обычно это участки на бедрах и животе.

Сахар вызывает привыкание.

Одна конфета, две, три и ты не замечаешь, как съела всю упаковку. А на следующий день у тебя начинается ломка! Сахар - настоящий наркотик. Как утверждают специалисты, зависимость от сахара по своей силе выше, чем зависимость от героина.

Разрушает кости и зубы.

Сахар способен вымывать из организма кальций, что приводит к потере зубов и хрупкости костей.

Сахар лишает организма витамина В. Не замечали, что люди, которые едят сахар более раздраженные и нервные? А все потому, что при чрезмерном употреблении сахара происходит вымывание витаминов группы В во всех органах и системах.

Сахар негативно влияет на сердце

Особенно, если имеются сердечные заболевания. Избыточное потребление сахара нарушает сердечную деятельность.

Влияет на иммунитет

Как утверждают специалисты, ежедневное употребление сахара снижает уровень иммунитета почти в 17 раз. Поэтому люди, которые употребляют в избыточном количестве сахар страдают сонливостью, апатией и часто болеют.

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Сахар негативно влияет на работу ЖКТ.

Дисбактериоз, колики, нарушение функции печени чаще всего связано именно с употреблением сахара.

При этом ученые и диетологи советуют при отказе от сахара перейти на употребление фруктов и овощей. Так организму без больших усилий воли с помощью так называемой "заместительной терапии" удастся "пересесть" с больших объемов сахара к норме.

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