Пять продуктов, которые нельзя разогревать в микроволновке

С помощью нее можно разогревать еду, размораживать продукты и даже приготовить некоторые блюда. Однако далеко не все можно “отправлять” в микроволновку. “Рамблер” рассказал об этом подробнее.





Яйца

Это очевидно, но все же находятся люди, которые засовывают в микроволновку яйца. Если это сделать, то в печи будет оказываться сильное давление на куриное яйцо. И в конечном итоге прочная скорлупа не выдержит и треснет. Разлетевшаяся скорлупа может повредить части микроволновки, это приведет к тому, что она перестанет работать.





Ягоды и фрукты





Некоторые ягоды или фрукты, если их разогревать в микроволновке, могут «взорваться». Мало того, что они могут повредить технику, так еще и теряют свои полезные свойства. Некоторые ученые вовсе считают, что под воздействием высоких температур многие фрукты могут стать ядовитыми.





Овощные салаты





В овощах содержатся вещества, которые при нагревании в микроволновке становятся канцерогенами. Поэтому если салат холодный, то его лучше поставить на кухонный стол и подождать, пока он согреется при комнатной температуре.





Кисломолочные продукты





Кисломолочные продукты содержат живые бифидо— и лактобактерии, которые полезны для пищеварения. При нагревании в микроволновке они «погибают», а сам продукт теряет вкусовые качества. Чтобы сохранить вкус и полезные свойства, необходимо достать продукт из холодильника и подождать, пока он согреется при комнатной температуре.





Мед





При долгом хранении мед часто кристаллизуется. И многие, чтобы вернуть ему прежнюю структуру, предпочитают растапливать его в микроволновой печи. Однако не стоит этого делать, потому что целебные качества меда сразу же теряются.



